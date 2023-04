Das Pixel-Tablet soll bald erscheinen - und ein wenig genutztes Feature von Google Handys übernehmen

Das Pixel Tablet mit Docking-Station (Bild: Google)

Es ist schon mehr als vier Jahre her, seit Google zuletzt ein Tablet veröffentlicht hat. Das Pixel Slate, ein Chrome-Tablet im Stile der Microsoft Surface-Geräte, erschien im Oktober 2018 und nicht einmal ein Jahr später wurde die Produktion eingestellt und bekannt gegeben, dass es keinen Nachfolger geben wird.

Inzwischen ist es 2023 und Google plant die Serie fortzusetzen. Ersten Informationen zufolge wird es sich dieses Mal um ein Android-Tablet handeln, das gleichzeitig mit einer Docking-Station als Smart Home-Hub fungieren kann. Eine neue Registrierung von Google beim FCC (Federal Communications Commission) in Amerika deutet auf einen baldigen Launch hin und verrät einige Details.

Was ist die FCC und was macht sie?

Die FCC ist eine Regierungsbehörde in den USA, die sich um die Regulierung von Telekommunikation, Rundfunk und Kabeln kümmert. Das bedeutet, dass sie sicherstellen, dass alle Unternehmen, die Telekommunikationsdienste anbieten, fair und sicher arbeiten und dass sie den Gesetzen entsprechen.

Die Registrierung neuer Geräte bei der FCC ist in erster Linie nichts besonderes und eine Formalität, bevor Google die Geräte in den Verkauf schicken kann, jedoch deutet einiges darauf hin, dass es sich bei der jüngsten Registrierung um das Pixel Tablet handeln könnte. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass das Tablet schon bald erscheinen könnte.

Bisher wenig genutzte Drahtlos-Technologie kommt zum Einsatz

Das gelistete Gerät mit der Bezeichnung »GTU8P« verfügt über drei verschiedene Verbindungstypen:

Wi-Fi

Bluetooth

UWB (Ultra Wideband)

Das Pixel Tablet wird wohl keine Mobilfunkverbindung unterstützen und daher primär in den eigenen vier Wänden verwendet werden. (Bild: Google)

Das Fehlen einer Mobilfunkverbindung lässt vermuten, dass es sich hierbei um das Pixel Tablet handeln könnte. Besonders interessant ist die Inkludierung von UWB. Bei Google kam die neue Drahtlos-Technologie bisher nur beim Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro. Im Vergleich zu ähnlichen Technologien wie Wi-Fi und Bluetooth ist UWB sehr präzise in der Ortung, sehr schnell und hat eine höhere Bandbreite.

Bei den beiden Handys kam UWB allerdings noch nicht groß zum Einsatz. Aktuell beschränkt sich die Nutzung darauf, das Handy als digitalen Autoschlüssel zu verwenden. Beim Pixel Tablet könnte die Technologie dafür genutzt werden, den Smart Home-Hub zu steuern oder Musik und Dateien schnell mit diesem zu teilen. Darüber hinaus könnte es verwendet werden, um verlorene Gegenstände und Geräte präziser zu orten (zumindest im eigenen Zuhause). Darüber hinaus sind noch nicht viele technische Details bekannt. Bisher ist es sicher, dass das Tablet den G2-Chip verwenden wird, der auch in den aktuellen Pixel-Handys steckt.

Ob dieses FCC-Listing wirklich das Pixel Tablet sein wird, erfahren wir sehr wahrscheinlich an der Google I/O, die am 10. Mai 2023 stattfinden wird.

Wie sehr würde euch ein Google Pixel Tablet interessieren? Welche Features sollte ein solches Tablet mit sich bringen und glaubt ihr, dass Google damit Erfolg haben wird? Was haltet ihr davon, dass es sehr wahrscheinlich keinen Mobilfunkempfang haben wird und nur zuhause, womöglich in einem Smart Home, eingesetzt werden kann? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!