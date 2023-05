Google Pixel Tablet vorgestellt: Das sind die offiziellen Specs und Preise

Das Google Pixel Tablet ist offiziell. Wir haben alle Infos zu Specs, Preise und Verfügbarkeit.

Das Pixel Tablet wurde gestern, am 10. Mai, zur Google I/O offiziell präsentiert. Der Hersteller ist damit wieder zurück auf dem Tablet-Markt, mit einem besonderen Kniff:

Das Pixel Tablet ist ein Tablet und gleichzeitig ein Smart Display. Alles zu Release, Preise und Specs erfahrt ihr im Folgenden.

Pixel Tablet: Das sind die Specs

Wenig überraschend, aber der Vollständigkeit wegen erwähnt, läuft das Tablet mit Android 13. Google hat auf der I/O betont, dass sie das Betriebssystem für Tablets und Foldables optimiert haben.

Der Bildschirm weist eine Bilddiagonale von 11 Zoll auf in einem 16:10 Format und löst mit 2560 x 1600 Bildpunkten auf. Entsperren könnt ihr das Tablet via Fingerabdrucksensor.

An der Flunder sind vier Lautsprecher für Stereo-Sound verbaut, die den Nutzer beschallen können. Bei Videokonferenzen stehen euch drei Mikrofone zur Seite.

Angetrieben wird das Tablet vom Tensor G2-Prozessor, der sich ebenfalls im neuen Pixel 7a sowie dem Pixel Fold befindet.

Dem 8-Kern-Prozessor stehen 8 GByte Arbeitsspeicher zur Seite. Für eure Daten könnt ihr zwischen 128 GByte und 256 GByte wählen.

Dsa Dock ist im Lieferumfang des Pixel Tablets enthalten.

Eine Besonderheit des Pixel Tablets: Google hat einen Chromecast verbaut.

Aufgeladen wird der 7000-mAh-Akku entweder über die USB-C-Buchse oder das im Lieferumfang enthaltene Dock. Hier kommt eine weitere Besonderheit des Tablets ins Spiel.

Stellt ihr das Pixel Tablet auf das Dock, wird es automatisch zum Smart Display, was an die der Nest-Geräte ähnelt.

In diesem Modus lässt sich via Chromecast Audio- und Videoinhalte auf das Gerät streamen. Der Ton geht anschließend über das Dock aus, was laut Google einen stärkeren Bass verspricht.

Pixel Tablet: Preise und Verfügbarkeit

Das Pixel Tablet kann bereits in zwei Varianten über die offizielle Webseite vorbestellt werden. Zum 21. Juni wird das Gerät versendet.

Die Preise sind wie folgt:

128 GByte : 679 Euro

: 679 Euro 256 GByte: 799 Euro

Als Farbauswahl stehen euch Porcelain (Beige) und Hazel (Grauschwarz) zur Verfügung.

In unserem Live-Ticker könnt ihr alles zur Google I/O noch mal nachlesen.

Eure Meinung: Was haltet ihr vom Pixel Tablet? Ist es eine ernsthafte Konkurrenz für Apple oder geht Google seinen eigenen Weg? Werde ihr euch das Tablet vorbestellen und überzeugt euch die Idee mit dem Ladedock? Wie fandet ihr die Entwicklerkonferenz insgesamt? Schreibt es uns wie immer gerne unten in die Kommentare!