Pixel Watch 2: Googles neue Smartwatch kriegt eine Reihe cooler Features

Google setzt bei der Pixel Watch 2 auf neue Sensoren, die auch in Fitbit-Uhren zu finden sind.

In genau zwei Wochen soll es so weit sein: Am 4. Oktober will Google im Zuge des Made by Google genannten Events mit der Pixel Watch 2 die zweite Generation seiner Smartwatch vorstellen.

Daneben erwarten wir auch neue Smartphone-Modelle rund um das Google Pixel 8 sowie die zugehörige Pro-Version.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Uhr gab es bereits im folgenden Teaservideo, das die Optik der Pixel Watch 2 zeigt. Im Vorfeld sind jetzt aber weitere mögliche Details bekannt geworden.

0:15 Google: Im Trailer bekommen wir einen ersten offiziellen Ausblick auf die Pixel Watch 2

Pixel Watch 2: Neue Fitbit-Sensoren

Zu den internen Spezifikationen der Pixel Watch 2 hält sich Google bisher bedeckt, doch das Portal 9to5Google will zumindest zu den Sensoren nähere Informationen erfahren haben.

So soll die neue Smartwatch einige Sensoren von Fitbit übernehmen - den für Fitnessuhren bekannten Hersteller hatte sich Google Anfang 2021 einverleibt.

Konkret handelt es sich hierbei um den EDA-Sensor, der bereits in der Sense 2 vorzufinden war. Dieser soll eine präzise Messung eures Stresslevels ermöglichen.

Zusätzlich dazu findet sich auch ein Hauttemperatur-Sensor in der Pixel Watch 2 wieder, mit dem unter anderem eine genaue Fiebermessung und ein präziseres Zyklus-Tracking gewährleistet werden soll.

Bei den Workouts will Google dem Bericht zufolge an der Benutzeroberfläche schrauben, die für eine bessere Übersicht und mehr Motivation beim Training sorgen sollen.

So führt Google etwa einen Fokus auf die Herzfrequenz-Zonen ein, der euch dazu bringen soll, die Intensität des Trainings korrekt anzupassen.

Safety Check und mehr: Drei neue Notfall-Funktionen für die Pixel Watch 2

Auch bei den Notruf-Features der Pixel Watch 2 dürfte sich einiges tun: So fügt Google der Smartwatch drei neue Funktionen hinzu, die potenziell Leben retten sollen.

Darunter befindet sich eine automatische Anzeige aller wichtigen Gesundheitsdaten sowie ein automatischer Notruf, wenn der Nutzer in einen Unfall gerät. Damit sollen Ersthelfer alle relevanten Informationen direkt sehen und im Zweifelsfall darauf reagieren können.

Zusätzlich erlaubt es das Emergency Sharing genannte Feature, den eigenen Standort jederzeit mit ausgewählten Kontakten zu teilen.

Abschließend wird im Bericht der Safety Check genannt: Hiermit ist eine Abfrage in regelmäßigen Zeitintervallen gemeint, die man bestätigen muss - geschieht dies nicht, werden Notfallkontakte benachrichtigt.

Das letztgenannte Feature wurde bereits auf der Google I/O 2023 präsentiert. Wenn ihr die Entwicklerkonferenz verpasst habt, könnt ihr alle wichtigen Informationen hier nachlesen:

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Features muss die Pixel Watch 2 mit sich bringen, um für euch interessant zu werden? Sind die Fitness-Funktionen genug oder soll Google seinen Fokus auf andere Bereiche setzen? Welche Smartwatch zieht ihr der Pixel Watch in diesem Fall vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!