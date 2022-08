Die PS5 wird teurer: Warum Sony den Preis für alle Versionen erhöht

Wer bis heute noch immer keine PlayStation 5 ergattern konnte oder aus anderen Gründen mit dem Kauf gewartet hat, muss nun in den sauren Apfel beißen: Sony hat bekanntgegeben, dass alle Versionen der beliebten Konsole ab sofort im Preis um 50 Euro steigen.

Natürlich nennt der japanische Konzern im Zuge der Bekanntgabe im offiziellen PlayStation Blog auch die Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Und die meisten von euch dürften es angesichts des eigenen, immer teurer werdenden Alltags bereits ahnen: Auch Sony muss sich der weltweit zunehmenden Inflation beugen, um die PlayStation 5 weiterhin halbwegs rentabel unters Volk zu bringen.

Die neuen Preise im Detail

Betroffen sind wie bereits erwähnt sowohl die Digital Edition als auch die Variante mit verbautem Blu-ray-Laufwerk. Aufgrund des Preisanstiegs sehen die neuen Preise für Europa wie folgt aus:

PS5 mit UHD-Blu-ray-Laufwerk: 549,99 Euro (alte UVP: 499,99 Euro)

(alte UVP: 499,99 Euro) PS5 Digital Edition: 449,99 Euro (alte UVP: 399,99 Euro)

Keine guten Nachrichten, aber dank unseres Live-Tickers rund um Gaming-Hardware erfahrt ihr stets als erste, wenn es eine PlayStation 5 irgendwo besonders günstig geben sollte:

Die Preiserhöhung betrifft auch die meisten anderen Länder, in denen Sony operiert. Der heimische Markt in Japan bleibt noch bis Mitte September verschont, dann wird aber auch hier die Preisschraube angezogen. Einzig die USA bleiben von dem Anstieg verschont.

Sony selbst erläutert diese Entscheidung folgendermaßen:

Die globale ökonomische Situation ist eine Herausforderung, die viele von euch weltweit zweifelsohne spüren. Wir sehen hohe globale Inflationsraten und ungünstige Währungskurse, was einen Einfluss auf Konsumenten hat und Druck auf viele Industrien ausübt. Basierend auf diesen schwierigen ökonomischen Konditionen hat SIE [Sony Interactive Entertainment, Anm. d. Red.] die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung der PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika, dem Asien-Pazifik-Raum, Lateinamerika und Kanada zu erhöhen. In den Vereinigten Staaten wird es keine Preiserhöhung geben.

Ein kleines Trostpflaster gibt es immerhin: Sony möchte laut eigener Aussage mit höchster Priorität weiterhin daran arbeiten, die weltweite Verfügbarkeit der PlayStation 5 zu verbessern.

Schlechte Nachrichten auch für unseren guten Peter, der bislang noch nicht zugeschlagen hat und nun wohl noch tiefer in die Tasche greifen muss. Warum genau er so lange gewartet hat, erklärt er euch in seinem Erfahrungsbericht voller Hoffnung, Frust und Ungeduld:

Wie seht ihr die Preiserhöhung der PS5? Könnt ihr die angegebenen Gründe nachvollziehen oder hat euch diese Nachricht nun gehörig den Tag vermiest? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!