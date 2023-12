Sony löscht hunderte Serien von PlayStation-Konsolen - selbst, wenn ihr dafür bezahlt habt

Sony und diverse Nutzer müssen sich von hunderten Shows verabschieden. (Bild: Sony | CleanPNG - Stah)

Auf der PlayStation habt ihr seit vielen Jahren die Möglichkeit Filme und Serien zu kaufen und anzuschauen. Jetzt ist das Worst-Case-Szenario eingetreten: Hunderte Serien und Shows werden vom digitalen Marktplatz der PlayStation entfernt.

Somit ist es nicht nur damit vorbei, die Serien zu kaufen. Auch wenn ihr betroffene Shows bereits besitzt, werden sie aus eurer Bibliothek entfernt.

Warner Bros. zieht Serien ab

Was ist passiert? PlayStation hat laut Kotaku vor kurzem Nachrichten an diverse PlayStation-Nutzer verschickt, die Discovery-Shows, wie zum Beispiel Myth Busters gekauft haben:

»Aufgrund unserer Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern können Sie Ihre zuvor erworbenen Discovery-Inhalte nicht mehr ansehen, und die Inhalte werden aus Ihrer Videobibliothek entfernt«

Discover ist ein Reality-TV-Netzwerk, das Warner Bros. vor kurzem mit HBO Max vereint und zu »Max« gemacht hat.

Welche Serien werden gelöscht? Sony hat eine vollständige Liste der betroffenen Serien und Shows veröffentlicht. Zu den beliebtesten Shows gehören Mythbusters, Der gefährlichste Job Alaskas und viele weitere.

Gehören mir die Serien nicht? Kurz und schmerzlos: Nein, tun sie nicht.

Die etwas längere Antwort: Die Serien, Filme und Spiele, die ihr auf der PlayStation erwerbt, sind sozusagen nur Dauerleihgaben, die ihr unter bestimmten Umständen wieder »zurückgeben« müsst.

Zu diesen Umständen könnte zum Beispiel gehören, dass Sonys Server offline gehen oder, wie in diesem Fall, dass ein Lizenzinhaber bestimmte Inhalte zurückzieht.

Wieso werden die Inhalte gelöscht? Dazu gibt es keine offizielle Aussage von Sony. Die Vermutung liegt nahe, dass der Rückzug aus dem PlayStation Store etwas mit Warner Bros. neuem Streaming-Dienst Max zu tun hat. Das vermuten auch Kotaku und Forbes.

Kann ich verhindern, dass mir so etwas passiert? Der sicherste Weg, eure Medien für immer zu behalten, ist, wenn ihr auf digitale Käufe verzichtet. Blurays und DvDs können nunmal nicht zurückgerufen werden.

Doch es gibt einen Haken: Wenn ihr zum Beispiel Spiele kauft, die nur noch einen Download-Code für den entsprechenden Online-Store enthalten oder zwingend online gespielt werden müssen. Dann kann es gut sein, dass trotzdem irgendwann die Server abgeschaltet werden und ihr nicht weiterspielen könnt.

Bei Serien und Filmen könnt ihr mit Blurays und DVDs allerdings auf Nummer Sicher gehen.

Das Problem mit den Discovery-Serien ist momentan nicht das einzige, das Sony beschäftigt. Auch der Pro-Controller der Playstation 5 scheint Mängel zu haben:

Seid ihr von Warner Bros. Rückzug betroffen? Kauft ihr generell viele Serien und Filme auf eurer Playstation? Wenn ja, werdet ihr euch das in Zukunft nochmal anders überlegen? Immerhin war das wahrscheinlich nicht der letzte Rückzug aus dem PlayStation Store. Gleichzeitig sind Laufwerke bei Konsolen allerdings auch auf einem absteigenden Ast.