Switch 2: Wer auf 4K gehofft hat, könnte von Nintendos neuer Hardware enttäuscht werden

Wird die Switch 2 doch nicht so stark wie gedacht?

Ist der vermeintliche Grafikchip der Nintendo Switch 2 doch nicht so stark wie ursprünglich angenommen? Davon gehen zumindest die jüngsten Gerüchte zur kommenden Konsole aus.

Vor rund zwei Wochen tauchten erstmals Informationen auf, wonach die Switch 2 auf einen T239-Chip von Nvidia setzt. Dieser versprach zunächst ein saftiges Upgrade im Hinblick auf die Grafikleistung, welche mit der aktuellen RTX-4000-Serie vergleichbar sein soll.

Im wöchentlichen Podcast der Digital Foundry wird diesen Hoffnungen aber der Wind aus den Segeln genommen.

Denn wie hier unter Berufung auf mehrere, nicht näher genannten Quellen, erklärt wird, wird der kolportierte T239-Chip der Nintendo Switch 2 ohne DLA-Kapazitäten auskommen. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf das DLSS-Upscaling der Konsole.

DLA steht hierbei für »Deep Learning Accelerator«, also einer modularen Nvidia-Architektur, die das jeweilige Gerät bei der Berechnung von Upscaling unterstützt.

Der Einsatz von DLA würde der Switch 2 erlauben, ein äußerst ressourcenschonendes KI-Upscaling durchzuführen.

Ohne die Architektur hingegen könnte DLSS bei der Auflösung limitiert werden. Hochgerechnet wird also demzufolge maximal auf 1440p-Auflösung; schlimmstenfalls schafft die Switch 2 sogar nur Full-HD.

Nun sind diese Angaben weiterhin nur Spekulation auf Basis des vermeintlich fehlenden DLA sowie den bisher gemutmaßten Hardware-Komponenten.

Ein Dämpfer für alle Hoffnungen auf ein signifikantes Upgrade der mittlerweile sechseinhalb Jahre alten Nintendo Switch (Release: 3. März 2017) sind diese Leaks dennoch - zumal vorhergehende Spekulationen von einem deutlich höherwertigeren Nachfolger sprachen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Wie wichtig wäre eine starke Unterstützung von DLSS in der Nintendo Switch 2 für euch? Sollte die Konsole problemlos in der Lage sein, um 1440p- oder sogar 4K-Auflösung auf den Bildschirm zu bringen oder ist euch nur eine Nintendo-typisch exklusive Auswahl an Spielen wichtig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!