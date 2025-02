Down to the Detail - In Folge 4 der Blade-Runner-Analyse geht's ins Nachtleben des postapokalyptischen L.A.

Wir kehren nach L.A. zurück und besuchen in Folge 4 einige der zwielichtigsten Orte.

Das Team von Down to the Detail taucht tief in die düstersten Ecken von L.A. ein. Okay, zugegeben, in der futuristischen Ausgabe der Millionenmetropole ist es fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, eine Stelle zu finden, die nicht düster ist. Aber glaubt uns: Selbst hier gibt es Orte, die ihr nicht mal am hellichten Tag aufsuchen solltet.

Worum geht's in Folge 4? Diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Denn das Trio erlebt nun endlich die vielfältige Varianz des Blade-Runner-Spiels. Jeder der drei Podcaster kann einem völlig anderen Handlungsstrang folgen und das obwohl sich dieser Spielabschnitt lediglich auf zwei Schauplätze und drei primäre Figuren konzentriert.

Doch alles andere ist an die Entscheidungen geknüpft, die wir bisher getroffen und auch in der aktuellen Folge treffen werden. Begleitet die Drei auf dieser Odyssee und lasst euch überraschen: Wer ist Freund, wer ist Feind und wer sind wir eigentlich?

Was ist Down to the Detail? Aufgenommen haben die Podcast-Miniserie Marius, Fabian und Ringo von Down to the Detail, dem wohl detailversessensten Retro-Podcast der Kopfhörergeschichte. Die Drei lieben es, tief in Spiele einzutauchen und ihnen jedes Detail zu entreißen - insbesondere bei PC-Klassikern, die über die Jahre etwas in Vergessenheit geraten sind.

Neue Folgen des Podcasts erscheinen normalerweise als erstes für die Unterstützer auf Patreon und Steady. Doch mit einem aktiven Abonnement von GameStar Plus kommt ihr ab sofort zeitgleich in den Hörgenuss.

