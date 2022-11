25 Jahre Fallout: Wie wir lernten, die Bombe zu lieben

Im Oktober 2022 hat die Fallout-Serie ihren 25. Geburtstag gefeiert. Und wir sitzen (leicht verspätet) mit einer Nuka-Cola und einem Eichhörnchen am Stiel am Podcast-Lagerfeuer und besprechen, was Fallout als Setting, als Universum für uns so besonders und liebenswert macht.

Wir, das sind neben Podcast-Aufseher Micha unser GameStar-Sklaventr... pardon, -Chefredakteur Heiko Klinge sowie unser Fallout-Robobrain André Baumgartner.

Gemeinsam schwelgen wir in Erinnerungen an skurrile Quests und Charaktere, an das von, äh, Toiletten-Rücständen bedeckte Modoc, das gesprengte Megaton, den Bunker der vielen Garys, unsere Karriere als Pornostar oder Sexsklave (oder beides) und natürlich über den Oberschurken, dem wir seinen bösen Plan einfach ausgeredet haben.

Wir sprechen über das schwarzhumorige Setting mit seinem retro-futuristischen Look und seinem in den 1950ern steckengebliebenen Lebensgefühl zwischen Aufbruchstimmung und Kommunistenparanoia, die schließlich im nuklearen Untergang endete.

Und wir sprechen natürlich über die Freiheit, die uns das postapokalyptische Setting beschert, über die Faszination, zu gehen, wohin wir wollen, und über unterschiedliche Lösungswege, die dieses Gefühl noch unterstreichen.

Wobei diese Freiheit im ersten und zweiten Fallout deutlich ausgeprägter war als in Bethesdas Fallout-Spielen - samt ihrer dunklen Seite. In der Originalversion der alten Fallouts konnten wir sogar Kinder ermorden.

Bethedas Spiele haben dafür andere Stärken, was die Darstellung, die Atmosphäre und die Sogwirkung der Endzeit-Welt angeht. Und die Sache mit dem VATS, nun, die war schlichtweg genial.

Und selbst für Fallout 76 haben wir warme Worte übrig. Hört selbst!

Und wenn ihr wie André Fallout 3 sowie Fallout: New Vegas verbinden wollt, dann schnappt euch die Mod Tale of Two Wastelands.

