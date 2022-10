Blind Guardian sind solche Diablo-Nerds, dass selbst Maurice seinen Hut ziehen muss

Link zum Podcast-Inhalt

Wenn eine Band schon einen eigenen Auftritt in Sacred 2 hatte, sollte es niemanden mehr überraschen dass sich darin ein paar Gamer verstecken. Und bekanntlich liest jeder Gamer, der was auf sich hält, die GameStar! So kommt in diesem Podcast eigentlich nur zusammen, was logisch zusammengehört: Maurice heißt André, Marcus und Frederik von Blind Guardian im GameStar-Podcast willkommen.

Und wir tun jetzt einfach so, als würden wir das tatsächlich völlig abgeklärt zur Kenntnis nehmen und als wären die Metalfans in der Redaktion nicht alle völlig ausgeflippt, als wir diesen Podcast planten. Okay? Okay!

Dann können wir nämlich zum Gespräch kommen - und es gab einiges zu besprechen! Wie läuft das eigentlich, wenn eine Metalband ein Konzert in einem Spiel gibt? Wie zockt man am besten auf Tour? Und wer in der Band hat die größte Sammlung an museumsträchtiger Hardware?

Ach ja, und wer ist eigentlich am sauersten über Diablo Immortal? Potenzielle Überraschung: Es ist nichtmal unbedingt Maurice! Denn Diablo spielt auch bei Blind Guardian eine große Rolle und war auf so mancher Tournee dabei!

Nach der Podcast-Aufnahme schauten André und Frederik dann auch noch für eine Runde Diablo 3 auf Maurices Twitch-Kanal vorbei - wer das verpasst hat, kann es hier nachholen.

Mehr Podcast

Empfohlen sei unser RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle Folgen auf euer Smartphone laden könnt. Jeden Mittwoch erscheint eine Bonus-Episode exklusiv für GameStar Plus.

Außerdem gibt es den GameStar-Podcast auf:

Wir freuen uns über jeden Kommentar und positive Bewertung. Den regulären RSS-Feed ohne Plus-Folgen findet ihr hier.