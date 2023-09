1:30:04 Die Starfield-Achterbahn: Gleich unser erster Tag war wild

Dieses Auf und Ab hätten wir nicht erwartet, nicht von Starfield, nicht von Bethesda. Zwar bringen unsere ersten Schritte im All wunderbare Geschichten hervor und lassen uns auf herrlich vielen Umwegen durch die Welt stolpern: Ach, ich fliege nur noch schnell zum Planeten dort drüben, um - Moment, was ist denn das da?! So ist es gut, so will es die Bethesda-Tradition.

Was wir aber nicht erwartet - oder uns zumindest nicht erhofft - hatten, sind die Tiefpunkte dazwischen. Die vielen Schnellreisen (samt Ladepäuschen). Die Erkundung, die uns trotz Überraschungen auch immer mehr ermüdet. Und wo zum Teufel ist der Ausgang aus New Atlantis?

Andererseits: das geklaute Steak. Das geschenkte Messer. Das Praktikum beim Weltraumkonzern - ja, Starfield hat auch seine tollen Momente! Und Momente, die Bethesda gar nicht absichtlich so designt hat, die aber im Nachhinein famose Geschichten ergeben. Wir sagen nur: »Howdy, Captain!«

Im Live-Talk erzählen Micha und Géraldine von ihren Erlebnissen und beantworten natürlich auch Fragen aus dem Chat. Denn ja, unser erster Tag (beziehungsweise unsere ersten Tage) waren wild.

Wie wild genau, seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

