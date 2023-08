1:35:26 Starfield vs. Baldur's Gate 3: Das Rollenspiel-Duell des Jahres

Starfield gegen Baldur's Gate 3 - Wer hätte gedacht, dass daraus ein Duell werden würde?

Bis kurz vor dem Release flog Baldur's Gate 3 fast unter dem Radar. Okay, es war zwar absehbar, dass Larian an einem sehr guten Rollenspiel arbeitet, aber dass Baldur's Gate 3 zum Internet-Phänomen mit YouTube-, Twitch- und Reddit-Prominenz explodieren würde, hatten wir nicht erwartet. Und dass es die (vor Bug-Punktabzug) höchste GameStar-Wertung aller Zeiten einfahren würde, erst recht nicht.

So beherrscht Baldur's Gate 3 die Rollenspiel-Schlagzeilen - und ausgerechnet jetzt erscheint Starfield. Das neue Spiel des Studios hinter Skyrim und Fallout 4. Ein Spiel, das quasi zum Erfolg verdammt ist.

Oder nicht? Ähnlich wie Baldur's Gate 3 für Larian bedeutet Starfield für Bethesda ein gewaltiges Wagnis. Das Schicksal der Bethesda Game Studios mag nicht daran geknüpft sein, wohl aber das von dessen Führungsfiguren.

Im Talk kurz vor dem Starfield-Release vergleichen Micha und Géraldine die beiden Spiele - denn sie unterscheiden sich nicht nur in oberflächlicher Hinsicht (Ego-Perspektive vs. isometrischer Perspektive usw.), sondern auch in der Philosophie, wie die Zukunft der Rollenspiele aussieht.

Denn in Starfield und Baldur's Gate 3 prallen komplett unterschiedliche Philosophien aufeinander, was ein Rollenspiel überhaupt ausmacht.

Sind es die handgebauten Welten, in denen jedes Detail, jeder Kampf Sinn ergibt? Oder sind es riesige, zufallsbasierte Sandkästen, in denen ihr euch vogelfrei austoben könnt? Vom Erfolg von Starfield könnte damit auch maßgeblich abhängen, was für ein Spiel The Elder Scrolls 6 wird.

Wie wir dazu stehen, seht ihr oben im Video, und ihr hört es hier im Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Mehr Talks & Podcasts

Noch mehr Video-Talks findet ihr bei GameStar Talk hier auf GameStar.de und auf unserem YouTube-Kanal, den ihr natürlich auch abonnieren könnt.

Für Podcast-Freunde sei unser RSS-Feed für Plus-User empfohlen, mit dem ihr alle Folgen auf euer Smartphone laden könnt - darunter auch die Bonusfolgen, die regelmäßig für GameStar Plus erscheinen.

Außerdem gibt es den GameStar-Podcast auf:

Schreibt gerne in die Kommentare, welche Talk-The