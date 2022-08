Was spielst du so? - Warum Phil gerade wieder Modern Warfare spielt und sich am meisten auf den ersten Release-Monat von MW2 freut

Unser Shooter-Experte Phil spielt gerade wieder CoD Modern Warfare von 2019, denn das bleibt für ihn unerreicht. Wir werfen einen Blick in die Zukunft seiner liebsten Call-of-Duty-Marke.