Kaum ein anderes Spielegenre lässt uns in so viele verschiedene Rollen schlüpfen wie die Simulation. Wer genug vom ewigen Abenteurer-Dasein in Rollenspielen hat, der kann hier zum Baggerfahrer, Mechaniker und Tatortreiniger werden. Aber Flo hat es ein ganz anderer Berufszweig angetan.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Unser Simulations-Experte und Fan von schweren Maschinen Flo ist gerade völlig gefesselt vom Goldrausch-Simulator Gold Rush - einer kuriosen Lizenzumsetzung aber auch einer unheimlich komplexen Simulation. Was Gold Rush so besonders macht und welche gemeinsame Leidenschaft Flo und Géraldine im Podcast aufdecken - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

