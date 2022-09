Die neue »leistungsstärkste Soundbar der Welt« schießt beim Preis gleich doppelt den Vogel ab

Zur IFA 2022 hat der dänische Hersteller Bang & Olufsen eine neue Soundbar angekündigt, bei der laut offizieller Pressemitteilung nicht weniger Ziel war, als die leistungsstärkste und beeindruckendste Soundbar der Welt zu entwickeln .

Während sich solche Aussagen erst anhand von Testgeräten wirklich überprüfen lassen, macht der Preis der Soundbar bereits mehr als deutlich, dass es sich mit Blick auf die Kosten um ein absolutes Premium-Produkt handelt: Die Beosound Theatre kostet laut Shop von B&O stolze 6.490 Euro.

Damit ist sie nicht nur wesentlich teurer als die meisten Soundbars auf dem Markt, die nur sehr selten die Marke von 2.000 Euro überschreiten, sondern auch teurer als die meisten Fernseher.

Das Audiokomponenten für das Heimkino schnell sehr teuer werden können, ist nichts Ungewöhnliches, bemerkenswert ist im Falle der Beosound Theatre aber auch die zweite Variante mit einer Designer-Holzabdeckung aus dem Bild oben: Sie erhöht den Kaufpreis nochmal um 1.000 Euro auf 7.490 Euro.

Die wichtigsten Eigenschaften der Beosound Theatre Soundbar

Mit Blick auf den Klang hat die neue B&O-Soundbar zwölf Lautsprechertreiber inklusive zweier 6,5-Zoll-Langhub-Tieftöner zu bieten. Die Verstärkerleistung liegt bei üppigen 800 Watt.

Dabei kommt laut Hersteller ein Bassmanagementsystem zum Einsatz, das sich von allen anderen Systemen unterscheidet . Die Idee dahinter: Statt den Bass nur an den leistungsstärksten Lautsprecher in Form des Subwoofers weiterzuleiten, werden dafür beim Beosound Theatre alle Lautsprecher genutzt.

Die Soundbar soll sich für Raumgrößen von 15 bis 60 Quadratmeter eignen. Um den Klang zu optimieren, könnt ihr per externem Mikrofon und App euren individuellen Sitzabstand bestimmen. Dolby Atmos, Dolby Digital TrueHD und Dolby Digital Plus 7.1 werden unterstützt.

Modulares Design als TV-Halterung

Die Soundbar kann sowohl einzeln per Tischständer oder Wandhalterung genutzt werden (beides im Preis inbegriffen) als auch in Kombination mit LG-G2-Fernsehern in den Größen 55 Zoll, 65 Zoll und 77 Zoll. Die Preise für die Kombilösung mit Fernseher sind noch nicht bekannt.

Dabei kommt entweder ein motorisierter Bodenstandfuß, eine motorisierte Wandhalterung oder ein Tischständer zum Einsatz. Außerdem kann die Breite der Soundbar modular angepasst werden, um sich auch für größere Fernseher zu eignen.

Wann erscheint die Beosound Theatre? Die Soundbar soll laut B&O ab dem 3. Oktober online und im Handel erhältlich sein, sowohl als eigenständige Soundbar als auch in Kombination mit einem LG-Fernseher.

Habt ihr bereits eigene Erfahrungen mit Soundbars gesammelt? Und wie viel Geld seid ihr im Heimkino-Bereich bereit, für eine Audio-Lösung auszugeben? Schreibt es gerne in die Kommentare!