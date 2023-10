Der Astronaut trägt Prada: Die Luxusmarke entwirft jetzt Raumanzüge, die wirklich genutzt werden sollen

Im Weltall wird es bald modischer, als ihr bisher dachtet - vermutlich.

In nur zwei Jahren sollen zwei Astronauten den Mond betreten und somit die erste bemannte Mondlandung seit über 50 Jahren durchführen. Damit werden zum ersten Mal eine Frau und eine farbige Person die Mondoberfläche betreten.

Sie werden die ersten sein, die Raumanzüge von Prada tragen und nutzen werden, wenn sie sich im Jahr 2025 auf den Weg zum Südpol des Mondes machen. Das wird im Rahmen der Artemis III-Mission der Nasa stattfinden.

Die Luxusmarke ist eigentlich für ihre zwar kostspieligen aber »herkömmlichen« Klamotten und Accessoires bekannt. Raumanzüge haben sie seither noch nicht entworfen. Ganz ohne Hilfe ging das also nicht.

Prada & Axiom Space

Da die Menschen, die 2025 ins All fliegen, auch wieder zurückkommen sollen, arbeitet Prada mit dem Unternehmen Axiom Space zusammen, das seit vielen Jahren Erfahrung mit dem Entwurf von Raumanzügen hat.

Das Ziel: Einen Anzug schaffen, der sowohl den Gefahren des Weltalls trotzen kann, als auch Bewegungsfreiheit bietet.

Das momentane Design der Raumanzüge von Axiom Space. Hier hat Prada noch nicht die Finger im Spiel gehabt. (Bildquelle: Axiom Space)

Prada ist dabei für die äußere Schicht zuständig, die gut gegen Mondstaub geschützt sein muss und typisch für Produkte einer Modemarke gut aussehen.

»In der Kultur des Unternehmens steckt viel mehr als nur Mode. [Es macht] tatsächlich eine ganze Reihe von technologisch fortschrittlichen Dingen.« - Lorenzo Bertelli, Marketingdirektor von Prada

Tatsächlich hat Prada ein wenig Erfahrung mit der Herstellung von beispielsweise Verbundwerkstoffen, die aus der Gründung des Luna-Rossa-Seglerteams für den America’s Cup in den 90ern hervorging.

Im März hat Axiom Space bereits einen ersten Entwurf des Raumanzugs gezeigt. Die neu angekündigte Kooperation mit Prada könnte allerdings dafür sorgen, dass das fertige Design stark abweicht. Hier seht ihr das ursprüngliche Design:

Das vorläufige Design, dass im März 2023 vorgestellt wurde. Prada dürfte daran noch einiges verändern. (Bildquelle: Axiom Space)

Michael Suffredini, CEO von Axiom Space meint, dass die Designs »sehr einzigartig im Vergleich zu bisherigen Raumanzügen aussehen« werden.

Die NASA wählte Axiom Space im September 2022 aus, um Raumanzüge und Unterstützungssysteme für die Artemis III-Mission zu entwickeln.

Suffredini sagte, dass die NASA die Partnerschaft von Axiom Space mit Prada unterstützt hat, und kommentierte: Sie waren sehr empfänglich für alles, was wir bisher in der Welt der Anzüge getan haben, und sind auch für dieses Projekt offen.

