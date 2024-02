PS5: Neues Update bringt Verbesserungen für DualSense-Controller und Bildschirmfreigabe

PS5: Bald kommt ein neues Update mit fünf Neuerungen. (Bild: Adobe Stock, Rokas)

Im Rahmen des Beta-Programms der PS5 verteilt Sony ein neues Firmware-Update, das viele Neuerungen mit sich bringt - darunter für den DualSense-Controller, wie unsere Kollegen von GamePro bereits berichteten.

In der Regel werden die Änderungen des Beta-Updates innerhalb weniger Wochen in die finale Version übernommen.

Der Reihe nach: Sony kündigt zwei Verbesserungen für den DualSense-Controller an. Nach dem Update der Konsole muss auch die Firmware des Controllers aktualisiert werden.

Verbesserungen am DualSense-Controller

Controller-Lautstärke : In Zukunft wird es möglich sein, die Lautstärke des Controllers zu erhöhen, um »Spielgeräusche und Voice-Chat-Audio deutlicher zu hören«.

: In Zukunft wird es möglich sein, die Lautstärke des Controllers zu erhöhen, um »Spielgeräusche und Voice-Chat-Audio deutlicher zu hören«. Geräuschunterdrückung: Sony kündigt eine verbesserte Eingangsqualität des Mikrofons an. So soll ein »neues KI-Modell für maschinelles Lernen« dafür gesorgt haben, dass Hintergrundgeräusche durch Tastenanschläge und Spielgeräusche besser unterdrückt werden.

Der Hersteller weist außerdem darauf hin, dass nach dem Update der Eindruck entstehen kann, dass die Töne aus dem Handschmeichler lauter sind als zuvor.

Um die Lautstärke anzupassen, muss das Kontrollzentrum geöffnet werden.

Weitere ScreenSharing-Optionen

Ihr könnt beim Zuschauen Emojis, Pings oder Objekte und Bereiche hervorheben. Optional kann die Funktion deaktiviert werden.

Interaktionen : Die Zuschauer werden die Möglichkeit haben, einen Zeiger zu bewegen, um bestimmte Objekte und Bereiche auf dem gemeinsam genutzten Bildschirm hervorzuheben. Auch ein Ping kann abgesetzt werden. Auf diese Weise kann der Host unterstützt werden.

: Die Zuschauer werden die Möglichkeit haben, einen Zeiger zu bewegen, um bestimmte Objekte und Bereiche auf dem gemeinsam genutzten Bildschirm hervorzuheben. Auch ein Ping kann abgesetzt werden. Auf diese Weise kann der Host unterstützt werden. Reaktionen: Mit dem neuesten Beta-Update können auch Emojis als Reaktion auf dem Bildschirm des Hosts platziert werden, um bestimmte Aktionen hervorzuheben.

Hinweis: Möchtet ihr diese Funktionen nicht verwenden, müsst ihr sie in den Einstellungen für die Bildschirmfreigabe deaktivieren. Laut Sony sind sie nämlich standardmäßig eingeschaltet.

Um diese Funktionen vorab zu testen, müssen sowohl Host als auch Zuschauer am Beta-Programm teilnehmen.

Helligkeit der PS5-Stromanzeige

Die Helligkeit der PS5-Stromanzeige kann im jüngsten Beta-Update angepasst werden.

Ihr habt nun die Möglichkeit, die Helligkeit der PS5-Stromanzeige anzupassen. Geht dazu wie folgt vor:

Geht zu »Einstellungen« und wechselt anschließend zu »System«. Klickt jetzt auf »Signalton und Licht« und wählt anschließend den Punkt »Helligkeit«.

Wie könnt ihr am Beta-Programm für die PS5 teilnehmen?

Sony verlangt für die Teilnahme am Beta-Programm eine Anfrage, was leider bedeutet: Nicht jeder gehört zum Kreis der Auserwählten.

Mitmachen könnt ihr, wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid und euren Wohnsitz in Deutschland, Kanada, Großbritannien, Japan oder den USA habt.

Wenn Sony euch in den Kreis der Auserwählten aufnimmt, erhaltet ihr einen zwölfstelligen Code, den ihr im PSN-Store einlösen müsst.

Anschließend könnt ihr das Beta-Update in den Einstellungen unter »System« > »Systemsoftware-Update« > »Systemsoftware-Update« installieren.

Mehr Infos zur PS5 Xbox-Spiele auf der PS5? Gerüchte halten das Netz in Atem, jetzt reagiert Microsoft von Sören Diedrich

Hinweis: Vor der Installation sei euch ein Backup ans Herz gelegt. Eine detaillierte Beschreibung findet ihr auf der offiziellen Webseite des Herstellers.

Seid ihr das neueste Beta-Update bereits am Herunterladen? Was haltet ihr von den Neuerungen? Sind die Neuerungen nach eurem Dafürhalten die Piemont-Kirsche auf der Schlagsahne, oder könnten sie unsinniger nicht sein? Anders gefragt: Über welche noch ausstehende Funktion für die Konsole würdet ihr euch ganz persönlich freuen? Schreibt es uns dazu gerne unten in die Kommentare!