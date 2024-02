Xbox-Spiele auf der PS5? Gerüchte halten das Netz in Atem, jetzt reagiert Microsoft

Die Zukunft der Xbox-Marken auf der PlayStation nimmt immer konkretere Züge an.

Seit einigen Tagen kennt die Gaming-Bubble im Internet gefühlt nur noch ein Thema: Kommen Xbox-Spiele wie Starfield auf die PlayStation?

Normalerweise gilt für Gerüchte in der Videospielbranche immer: Betrachtet die Mutmaßungen und Behauptungen stets mit einer großen Portion Skepsis. Im Falle des Xbox-Themas ist die Indizienlage aber schon recht eindeutig.

Wo Rauch ist, ist auch Feuer: Das lässt sich diesmal guten Gewissens sagen, denn Microsoft selbst hat sich in einem Statement gar nicht erst die Mühe gemacht, den Gerüchten eine klare Absage zu erteilen.

Xbox-Chef Phil Spencer meldet sich

Nächste Woche gibt es Neuigkeiten: In Form von Xbox-Chef Phil Spencer gibt es nun eine Reaktion seitens Microsoft. Wir hören euch ist dabei eine klare Anspielung auf die kursierenden Gerüchte. Dann schreibt er noch:

Wir haben für nächste Woche ein Business-Update-Event geplant, bei dem wir euch weitere Details über unsere Vision für die Zukunft von Xbox mitteilen möchten. Bleibt gespannt.

Was ist diese Vision für die Zukunft ? Wir können also davon ausgehen, in wenigen Tagen entweder eine Bestätigung der neuen Strategie, Xbox-Spiele auch auf PS5 und Switch zu bringen, zu hören. Oder aber Microsoft plant etwas völlig anderes. Fakt ist: Irgendwas ist da im Busch.

Halo und Gears of War bald auch auf der PS5?

Während wir auf die Neuigkeiten der kommenden Woche warten, köchelt die Gerüchteküche munter weiter und die Liste an Xbox-Exklusivtiteln, die bald auf der Sony-Konsole landen sollen, wird immer länger.

The Verge berichtet vom frisch angekündigen Indiana Jones und der Große Kreis, laut IGN sollen Hi-Fi Rush sowie Sea of Thieves den Konsolenumzug planen. XboxEra hat indes einen Starfield-Port für PS5 in Aussicht gestellt.

Jetzt folgen zwei weitere Schwergewichte: Jeff Grubb von Giantbomb hat im hauseigenen Podcast Game Mess Mornings verlautbaren lassen, dass seinen Quellen zufolge auch Halo und Gears of War in Zukunft für die Playstation erscheinen.

Vor allem das Zugpferd Halo wäre wohl der endgültige Beweis dafür, dass Microsoft sein Glück in Zukunft abseits eigener Konsolen-Hardware suchen möchte. Nächste Woche wissen wir mehr.

Gibt es noch weitere Xbox-Exklusivreihen, die bislang nicht genannt wurden und von denen ihr euch wünschen würdet, dass sie auf der PlayStation und Nintendo Switch landen? Wie steht ihr zu dem im Raum stehenden Kurswechsel von Microsoft? Befürwortet ihr das Ende der Exklusivität oder sollten die Konsolenhersteller lieber an dieser Philosophie festhalten?