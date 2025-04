PlayStation 5 (Pro): Alle acht Sekunden kommt es in Spielen mit VRR zum Stottern - und keiner weiß, warum

Sowohl die PlayStation 5 als auch die Pro-Version kommen bei einigen Spielen ins Stottern, wenn VRR bei unbegrenzter Framerate aktiviert sind. (Bildquelle: Sony)

Sowohl die PlayStation 5 als auch die PS5 Pro haben derzeit mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen: Ist das VRR-Feature (Variable Refresh Rate) in Abwesenheit einer Begrenzung der Framerate aktiviert, kann es zu ordentlichem Stottern des Spiels kommen.

Dies berichtet die Digital Foundry in ihrem jüngsten YouTube-Video und beruft sich dabei auf eigene, ausführliche Tests. So trete bei einer Vielzahl von Spielen nach einer Spielzeit von 20 bis 30 Minuten ein kurzes Stottern auf. Kurioserweise ist dieses Phänomen in einem exakt achtsekündigen Rhythmus zu beobachten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Knackpunkt: Anhand der gegebenen Symptome gestaltet sich die Ursachenforschung für die Stotterprobleme der PlayStation 5 (Pro) als enorm schwierig.

Bei den betroffenen Spielen etwa ist kein gemeinsamer Nenner zu erkennen. In der Auflistung der Digital Foundry finden sich alte wie neue Spiele wieder; unabhängig davon, ob die Titel von Sony als Publisher auf den Markt geworfen wurden. Folgende Spiele nennt die Digital Foundry unter anderem als auffällig:

1:36:29 Die 32 besten Spiele 2024

Autoplay

Auch ein bestimmtes TV-Modell kann laut der Digital Foundry als Ursache ausgeschlossen werden.

So haben sich die ursprünglichen Einreichungen der DF-Zuschauer auf mögliche Probleme mit LG-Fernsehern versteift, doch trete das VRR-Stottern laut den Experten auch bei Sony-Modellen auf.