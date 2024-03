PS5 & PS4: Ein simpler Trick hilft bei einem der nervigsten Probleme von Controllern

Schluss mit Stick-Drift? So einfach könnt ihr das auf eurer PlayStation beheben. (Bild: Sony)

Wenn ihr mit Controllern spielt, egal ob an der Konsole oder am PC, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr schonmal Probleme mit Stick-Drift hattet.

Normalerweise schickt man solche Geräte zur Reparatur oder nutzt eine Druckluftdose, doch das kann Nachteile haben. Ein Nutzer auf Reddit hat allerdings einen sehr einfachen Tipp für euch, wie ihr das bekannte Problem lösen könnt.

Reddit gegen Stick-Drift

Was ist Stick-Drift? Dabei handelt es sich um ein Hardware-Problem, das dafür sorgt, dass die Analogsticks in eine bestimmte Richtung ausgelöst werden, ohne dass ihr den Stick nutzt. Das kann sehr frustrierend sein und hat sicher schon für den ein oder anderen unverdienten digitalen Tod gesorgt.

Auf Reddit hat der Nutzer Jakenexxa213 nach einer Lösung für genau dieses Problem gefragt. Er wollte dafür nämlich keine Druckluftdose nutzen.

Der simple Trick gegen Stick-Drift: Der Nutzer UrShiningDesire gibt uns - seinem Namen entsprechend - was wir begehren. Er schreibt:

»Drückt den Analogstick mit der Handfläche sanft nach unten, gerade so fest, dass die L3- oder R3-Taste klickt. Während ihr diesen sanften Druck konstant ausübt, bewegt den Stick etwa eine Minute lang im Uhrzeigersinn, dann das Gleiche gegen den Uhrzeigersinn. Dann übt ein wenig mehr Druck aus, nicht viel mehr, nur ein wenig, und wiederholt den Vorgang. In vielen Fällen lässt sich auf diese Weise das Abdriften des Sticks beheben, das durch Ablagerungen in den Sticks verursacht wird.«

Diesen Trick wiederholt er angeblich alle fünf bis sechs Monate. Seitdem hat er keine Probleme mehr mit Stick-Drift.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Community ist begeistert: Viele Nutzer unter dem Post berichten, dass dieser Trick ihnen geholfen hat den Stick-Drift loszuwerden. Es gab aber auch Stimmen, die meinten, dass es nur eine temporäre Lösung wäre.

Das liegt wahrscheinlich daran, dass Stick-Drift verschiedene Ursachen haben kann und dieser Trick nur etwas gegen Staub und Schmutz im Controller bringt.

Weitere Ursachen für Stick-Drift können sein:

Verschleiß

Probleme bei der Herstellung

Qualitätsprobleme

Feuchtigkeit

Software-Probleme

Fehlende Deadzone-Einstellungen

Fehlerhafte Firmware-Updates

In diesen Fällen bietet es sich an, den Controller zur Reparatur zu schicken, solange ihr noch Garantie darauf habt. Ein unabhängiger Reparaturservice ist natürlich auch eine Lösung.

Stick-Drift mit Druckluftdosen reparieren

Druckluftdosen sind eine gute Möglichkeit um PC-Teile von Staub und Schmutz zu befreien. Dasselbe gilt auch für Controller, doch das birgt auch Risiken, die wir euch hier auflisten:

Kondensation : Druckluftdosen können kalt sein, was zur Bildung von Kondenswasser führen kann. Wenn Feuchtigkeit in den Controller gelangt, kann das zu Problemen führen.

: Druckluftdosen können kalt sein, was zur Bildung von Kondenswasser führen kann. Wenn Feuchtigkeit in den Controller gelangt, kann das zu Problemen führen. Starker Luftdruck : Ein zu starker Luftdruck kann dazu führen, dass empfindliche Teile im Controller beschädigt werden. Es ist wichtig, die Dose in einem sicheren Abstand zu halten und den Druck entsprechend anzupassen.

: Ein zu starker Luftdruck kann dazu führen, dass empfindliche Teile im Controller beschädigt werden. Es ist wichtig, die Dose in einem sicheren Abstand zu halten und den Druck entsprechend anzupassen. Flüssige Inhaltsstoffe: Einige Druckluftdosen enthalten flüssige Inhaltsstoffe, die beim Sprühen austreten können. Diese können Schäden am Controller verursachen. Stellt sicher, dass die Druckluftdose frei von solchen Substanzen ist.

Ein Glück, dass Nintendo das Problem in einer eventuellen Switch 2 angeblich angehen wird. Linh hat euch bereits davon berichtet:

Nintendo hört endlich zu: Die Switch 2 soll das nervigste Problem der ersten Konsole beheben

Was ist eure Meinung? Habt ihr öfter mal Probleme mit Stick-Drift? Bei welchen Controllern habt ihr bisher am ehesten Schwierigkeiten mit Drifting gehabt? Wie habt ihr das Problem gelöst, wenn ihr es denn gelöst habt? Hat dieser einfache Trick euch vielleicht sogar geholfen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!