Großes Update für die PS5: Sony verpasst der Konsole ein bereits abgeschriebenes Sound-Feature und so viel mehr

Ab sofort könnt ihr das große Update 8.0 für Sonys PS5 herunterladen. Schon zuvor war die neue Version für Beta-Tester der PlayStation 5 verfügbar - jetzt steht sie allen Nutzern offen.

Highlight des Updates ist für uns eine Audio-Funktion, die besonders Heimkino-Fans begeistert dürfte. Die hatte Sony im Voraus eigentlich schon dementiert, nun ist sie doch da.

Aber auch darüber hinaus gibt es eine Handvoll spannender Features, die die Zugänglichkeit der Konsole steigern sollen, Spielehortern noch mehr installierte Titel ermöglichen und den nervigen Pieps-Ton beim Hochfahren auf Wunsch leiser stellt.

Wer bisher die Audio-Technologie Dolby Atmos beim Spielen auf der PS5 verwenden wollte, schaute in die Röhre. Sony selbst nannte das Feature zur ursprünglichen Keynote sogar untauglich fürs Zocken auf der Konsole.

Jetzt ist Dolby Atmos für unterstützte Spiele auf der PlayStation 5 doch da, solange diese auf Sonys hauseigene Tempest-Technologie setzen. Das ist etwa bei Returnal oder The Last of Us Part 1 der Fall. Auch Entertainment-Apps werden nach einem Update Dolby Atmos anbieten können.

Was euch Dolby Atmos bringt? 3D-Sound für die unterstützten Konsolentitel, und das in nahezu jedem Wohnzimmer - denn viele Fernseher, Soundbars und Lautsprecher unterstützen den Standard. Auch hier kann ich euch nur den Artikel zu Dolby Atmos auf der PS5 von Chris empfehlen, der euch alle Details liefert.

PS5: Größerer Speicher möglich

Auf der PS5 kann der Speicherplatz schnell knapp werden. Immerhin bringt die Konsole ab Werk lediglich 825 GB Speicher.

Die Lösung sind Speichererweiterungen, die einfach in die Konsole eingebaut werden können. Bisherige Maximalgröße für die waren 4 TB.

Mit dem neuen Update verdoppelt Sony diesen Wert. Wer mag und das nötige Kleingeld besitzt, kann ab sofort also bis zu 8 TB zusätzlichen Speicher für seine Lieblingsspiele verbauen.

PS5: Eine zugänglichere Konsole

Was auf der Xbox Kopilot heißt, kann Sonys PS5 jetzt auch. So funktioniert das Feature:

Ihr verbindet zwei Controller mit der Konsole, steuert aber nur eine Spielfigur. Ein Controller dient dabei als Haupteingabegerät, der andere als unterstützender Hilfscontroller, der zur Not einspringen kann. Strauchelt Spieler 1 bei einer schwierigen Stelle, kann Spieler 2 aushelfen.

PS5: Ein weniger nerviges Piepsen

Startet ihr die PS5, erwartet euch ein kurzer, aber eindringlicher Piepston. Das ist für Spieler, vor allem aber auch für nichtsahnende Mitbewohner und Familienmitglieder nervig.

Mit dem Update 8.0 könnt ihr den Piepser endlich leiser stellen. Schlafende Kinder und Partner werden es euch danken.

