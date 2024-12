Zum Jubiläum: Neues PS5-Update feiert 30 Jahre Konsolengeschichte

Die PlayStation 5 erhält ein Update, das euch das Menüdesign an alle Sony-Konsolen der Vergangenheit anpassen lässt. (Bildquelle: Tom Eversley via Adobe Stock)

Am 3. Dezember 1994 brachte Sony die erste PlayStation auf den japanischen Markt. Was in den dreißig Jahren darauf folgte, lässt sich mit »Erfolg« mindestens passend beschreiben. Entsprechend lässt Sony es sich anlässlich des 30. Jubiläums nicht nehmen, einige Neuerungen für seine Produkte einzubauen.

Während die PlayStation Portal ein seit Release vermisstes Feature erhält und wohl einige limitierte Editionen von Zubehör abseits der ausverkauften Anniversary Edition der PS5 aufwarten, gibt es bei der PlayStation 5 (Pro) ab heute ein Update zu bestaunen.

Nach der Installation könnt ihr verschiedene Animationen und Designelemente des Interfaces anpassen – und zwar an die bekannten Designs aller Sony-Konsolen, angefangen von der ersten PlayStation bis zur PS4.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt Sony zur Feier des Tages natürlich der PS One, deren Bootvorgang originalgetreu übernommen wurde:

In den Einstellungen könnt ihr euch aussuchen, welches der Sony-Interfaces ihr in nächster Zeit für eure PlayStation 5 verwenden wollt. Der Haken: Laut Sony werden diese Designs nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen, ein Datum für das Ende der Aktion wird allerdings nicht genannt.

Zeitgleich veröffentlichte der offizielle Sony-Kanal auf YouTube ein Video, das die letzten drei Jahrzehnte Konsolengeschichte Revue passieren lässt:

Offensichtliche Sprüche, dass Sony bei den gezeigten Spielen ausgerechnet bei Bloodborne mit den Worten »es geht um Hartnäckigkeit« endet, während wir noch immer auf ein Remake des FromSoftware-Spiels warten, sparen wir uns an dieser Stelle aber lieber und gratulieren der PlayStation zum Geburtstag.

Jetzt sind eure Erlebnisse gefragt: Welche war eure liebste PlayStation-Generation? Werdet ihr das PS5-Update nutzen und euer Design umstellen? Was war euer größtes Sony-Highlight aus dreißig Jahren PlayStation-Geschichte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!