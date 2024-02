Die RX 7900 GRE schafft es offiziell nach Deutschland - alle Infos zu Preis, Release und Specs

Die Radeon RX 7900 GRE ist nun auch offiziell im deutschen Handel erhältlich.

Im vergangenen Juli hat AMD mit der Radeon RX 7900 GRE eine interessante High-End-Grafikkarte auf den Markt gebracht - ursprünglich war diese aber nur in China verfügbar. Wenn ihr diese GPU in Deutschland kaufen wolltet, musstet ihr in den meisten Fällen den Umweg über ein Komplettsystem gehen.

Rund ein halbes Jahr später denkt AMD um: Wie der Hersteller auf der offiziellen Webseite verlauten lässt, feiert die RX 7900 GRE am 27. Februar 2024 ihren globalen Release.

Das Wichtigste in Kürze Globaler Release der Radeon RX 7900 GRE erfolgt am 27. Februar

GRE: Abgeschwächte Version der RX 7900 XT/XTX

UVP liegt bei 549 US-Dollar, in Deutschland offiziell ab 609 Euro erhältlich

Die Specs der RX 7900 GRE: Bei der »neuen« Grafikkarte handelt es sich um die sogenannte »Golden Rabbit Edition«, die mit leicht abgeschwächter Konfiguration im Vergleich zur RX 7900 XT/XTX arbeitet.

Als offizielle UVP zur Grafikkarte gibt AMD einen Preis von 549 US-Dollar an. Hierzulande wird die GPU zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 609 Euro geführt.

In den vergangenen Monaten waren vereinzelte Modelle aber bereits für 579 Euro zu haben; es bleibt also die Hoffnung, dass eine ähnliche Preisentwicklung in den nächsten Wochen bevorsteht.

RX 7900 GRE RX 7900 XT RX 7900 XTX Shader-Einheiten 5.120 5.376 6.144 Maximaler Takt 2.245 MHz 2.400 MHz 2.500 MHz Speicher 16 GByte GDDR6 20 GByte GDDR6 24 GByte GDDR6 Speicherbandbreite 576 GByte/s 800 GByte/s 960 GByte/s L3-Cache 64 MByte 80 MByte 96 MByte TDP 260 Watt 315 Watt 355 Watt Theoretische Rechenleistung (FP32) 46 TFLOPS 52 TFLOPS 61 TFLOPS

Zu den ab sofort verfügbaren Custom-Partnern zählen Asrock, Gigabyte, Powercolor, Sapphire und XFX. Im März sollen auch Acer und Asus mit eigenen Versionen der RX 7900 GRE einsteigen. Laut dem Portal Videocardz handelt es sich hierbei um folgende Varianten:

Asrock RX 7900 GRE Challenger / Steel Legend

RX 7900 GRE Challenger / Steel Legend Asus RX 7900 GRE TUF White

RX 7900 GRE TUF White Gigabyte RX 7900 GRE Gaming OC

RX 7900 GRE Gaming OC Powercolor RX 7900 GRE Hellhound / Red Devil

RX 7900 GRE Hellhound / Red Devil Sapphire RX 7900 GRE Nitro+ / Pulse / Pure

RX 7900 GRE Nitro+ / Pulse / Pure XFX RX 7900 GRE (Qick 319)

Grundsätzlich ist hier aber davon auszugehen, dass bestimmte Modelle deutlich über der offiziellen AMD-UVP liegen werden.

Einen Test zur RX 7900 GRE konnten wir bereits zu ihrer Erstveröffentlichung im August durchführen - wie sich die Radeon-GPU geschlagen hat, lest ihr hier nach:

AMD gibt die Radeon RX 7900 GRE für den globalen Markt frei - endlich oder zu spät? Ist euch der goldene Hase unter den AMD-Grafikkarten eine Kaufüberlegung wert oder ist euch der Preis von 609 Euro zu hoch? Teilt mit uns eure Meinung zu dieser Grafikkarte.