Ein Browser, der zu einhundert Prozent aus China stammt - mit diesem Slogan wirbt Redcore, ein Start-Up aus Beijing, für den gleichnamigen Browser. Doch ganz stimmt diese Behauptung offenbar nicht: Denn wie die South China Morning Post berichtet, hat Redcores CEO Chen Benfeng mittlerweile zugegeben, dass der Code von Redcore auf Google Chrome basiert.

Zuvor hatten Nutzer in den Dateien des Redcore-Installers Chrome-Daten entdeckt und das Start-Up beschuldigt, Google schlicht kopiert zu haben. Allerdings ist sich Benfeng offenbar keiner Schuld bewusst und vergleicht Redcore und Chrome mit Android und Linux:

"Wir leugnen nicht, dass [Redcore] auf Chromes Browser-Engine aufbaut. Der Web Browser ist eine sehr alte Technologie und den Code komplett neu zu schreiben, würde viele Jahre dauern. Es ist genauso wie Android auf der Basis von Linux aufgebaut wurde, aber niemand Androids oder Googles Innovation anzweifelt. Google und Apple haben auch nicht die erste Code-Zeile geschrieben, das zu tun wäre so, als würde man das Rad neu erfinden."

Redcore hat sich auf technologische Lösungen für Firmen spezialisiert, darunter Web-Browser für Büros, Anti-Hacking-Schutz und Datenverschlüsselung. Zu den Investoren der Firma gehören unter anderem Morningside Capital, IDG Capital und Fortune Venture Capital.

Am vergangenen Donnerstag war die Downloadwebseite von Redcore übrigens nicht erreichbar. Die Firma wies aber daraufhin, dass dies an der Menge an Downloadanfragen liege - und nicht etwa daran, dass Redcore die Seite absichtlich abgeschaltet habe.