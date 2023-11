Über 100 Megapixel und 120 Hz: Ein Leak zeigt beeindruckende Specs bei einem kommenden Budget-Handy von Xiaomi

Der Vorgänger, das Redmi Note 12, bot schon eine Kamera mit einer recht hohen Auflösung von 48 Megapixeln. Das Note 13R soll mehr als doppelt so viel bieten. (Bild: Xiaomi)

China Telecom hat wohl unbeabsichtigt einen Leak verursacht. Darüber berichtete GSMArena am 15.11.2023. So tauchten Bilder des Smartphones sowie ein komplettes Datenblatt auf der Webseite des chinesischen Telekommunikationsanbieters auf.

Alle Infos rund um das Redmi Note 13R Pro im Kurzüberblick

Das Redmi Note 13R Pro besitzt laut China Telecom diese technischen Details:

▶ Äußeres: Das Redmi Note 13R Pro kommt in einem eckigen Design und kann in den Farben Midnight Black, Morninglight Gold und Time Blue bestellt werden. Auf der Rückseite gibt es ein großzügiges Tableau für zwei Kameralinsen sowie ein Blitzlicht. Das verleiht dem Smartphone einen modernen und auffälligen Look, mit dem es sich von anderen abheben kann.

So soll das Redmi Note 13R Pro von Xiaomi laut China Telecom aussehen. Wann und wie es auch auf den europäischen Markt kommen wird, ist noch unbekannt. (Quelle: China Telecom)

▶ Display: Laut dem Leak soll das neue Smartphone ein 6,67-Zoll-Display besitzen. Das Display selbst soll laut dem Leak eine Auflösung von 2400 x 1080 besitzen und eine Bildwiederholrate von 120 Hz können.

▶ Kamera: Die Hauptkamera besteht aus einem 108-Megapixel-Sensor mit einer f/1.9 Blende. Die Frontkamera wird wohl 16 Megapixel besitzen und eine f/2 Blende nutzen.

Sehenswert: In diesem Video seht ihr, wie solche Smartphone-Kameras hinter den Kulissen aussehen. Wer sich für die Technik interessiert, bekommt hier ein paar wertvolle Einblicke in das Innenleben des Xiaomi 13 Ultra:

▶ Prozessor, Speicherplatz und RAM: Das Herz des Handys soll ein MediaTek’s Dimensity 6080 Chipset sein.

Das Modell kommt standardmäßig mit einem Speicherplatz von 256 GB und soll wohl bis zu 1 TB erweiterbar sein. Als Arbeitsspeicher (RAM) bekommt ihr großzügige 12 GB – was mehr als genug sein sollte.

▶ Batterie und Betriebssystem: Laut China Telecom besitzt der Akku 5.000 mAh. Das Gerät wird auf Android 13 laufen.

▶ Größe und Gewicht: Die Abmessungen des Smartphones betragen 161,11 × 74,95 × 7,73 mm bei einem Gewicht von 174,3 Gramm.

Wann wird das Gerät zu welchem Preis erscheinen?

Für das Redmi Note 13R Pro soll – je nach Quelle - ein Launch am 20.11.2023 in China geplant sein. Im Leak selbst ist ein Preis von 1.999 Yuan angegeben, was umgerechnet 254 Euro entspricht.

Wann und wie es dann aber final in Europa erscheinen wird, ist unbekannt - die Vorgänger sind auf jeden Fall bei uns erschienen.

Sollte das Handy in dieser Konfiguration zu diesem Preis auch hier auf den Markt kommen, wäre das im Budgetbereich definitiv eine Kampfansage.

Was denkt ihr über das Redmi Note 13R Pro – wird es der neue Budget-König? Natürlich wissen wir noch nicht, wann und wie es überhaupt in Europa erscheinen wird, aber diese technischen Specs (insofern sie stimmen) sind schon eine Ansage. Habt ihr bereits Erfahrungen mit früheren Modellen wie dem Redmi Note 12 machen können? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.