ReMarkable 2: Eines der besten Gadgets fürs Home Office will euch noch produktiver machen

Dank neuem Accessoire soll das ReMarkable 2 noch besser werden.

Das ReMarkable 2 gilt als eines der besten digitalen Notizbücher auf dem Markt. Auch meinen Kollegen Patrick konnte es im Test von sich überzeugen.

Im Büro-Alltag ersetzt das kleine Tablet mit E-Ink-Technologie herkömmliche physische Notizen und bietet eine Reihe smarter Wege, die Notizen mit Kollegen zu teilen.

Eine Erweiterung des Herstellers soll beim ReMarkable 2 für noch mehr Produktivität sorgen. Dafür hat man sich bei den Verwandten aus dem klassischen Tablet-Segment inspirieren lassen. Herausgekommen ist eine Schutzhülle mit integrierter Tastatur.

ReMarkable 2: Die neue Tastatur-Schutzhülle

Das neue Accessoire trägt den Namen ReMarkable Type Folio. In erster Linie handelt es sich dabei um eine dünne Tastatur, die euch das Schreiben auf dem digitalen Notizbuch erleichtern soll. Die Tastatur ist dabei Teil einer Schutzhülle aus Kunstleder.

So soll aus dem Notizbuch ein vollwertiges Produktivitäts-Tool werden, auf dem ihr auch getippte Notizen verfassen könnt. Das folgende Video stellt euch das neue Zubehör vor:

1:13 ReMarkable Type Folio: Trailer zeigt Zubehör für das digitale Notizbuch

Das Type Folio wird mit Magneten mit dem ReMarkable 2 verbunden, ein Lade- oder Verbindungskabel soll nicht nötig sein. Dafür ist wie bei der Standardhülle des ReMarkable 2 ein Slot für den Stift des Notizbuchs vorhanden.

Während der Benutzung kann zwischen drei verschiedenen Stufen gewählt werden, die das Arbeiten in verschiedenen Positionen ermöglichen sollen. Für die Tasten verspricht man ein taktiles, komfortables Schreibgefühl dank eines Auslösewegs, wie man ihn auch bei Laptops findet.

Beim Kauf habt ihr die Wahl zwischen den Farben Tintenschwarz und Sepiabraun. Zudem bietet der Hersteller das Type Folio in sechs verschiedenen Layouts an, darunter auch das deutsche ISO-DE. Das Gewicht liegt bei 453 Gramm, was in Kombination mit dem ReMarkable 2 ein Gesamtgewicht von 878 Gramm bedeutet.

ReMarkable Type Folio: Schon verfügbar, nicht günstig

Das Type Folio von ReMarkable ist bereits verfügbar. Für das Gerät ruft der Hersteller unabhängig von Farbe und Layout einen Preis von 199 Euro auf.

Wer bereits seit dem 06. März oder länger ein aktives Connect-Abo beim Hersteller abgeschlossen hat, soll die Schutzhülle mit Tastatur etwas günstiger erhalten.

Nutzt ihr ein digitales Notizbuch wie das ReMarkable 2? Oder bevorzugt ihr analoges Papier oder euer Handy? Klingt das Type Folio für euch nach einer sinnvollen Erweiterung oder ist das unnötiger Upselling-Schnickschnack? Und würdet ihr von uns gerne einen Test zu dem neuen Accessoire lesen? Schreibt uns eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare!