Rollbares Display: Lenovo stellt auf der CES futuristisches Notebook vor

Lenovos neues Notebook kann auf Knopfdruck sein Display vergrößern. (Quelle: Lenovo)

Neue Notebooks gibt es auf der CES viele zu sehen, aber wirklich innovative neue Produkte sind rar. Eine Ausnahme ist das ThinkBook Plus Gen6 Rollable AI von Lenovo. Wie die etwas sperrig klingende Bezeichnung schon andeutet, handelt es sich um ein Notebook mit ausrollbarem Display.

Im Normalzustand weist das Display eine Größe von 14 Zoll auf, mit einem Knopfdruck lässt es sich aber auf 16,7 Zoll nach oben ausfahren. Das sieht auf den Bildern wirklich beeindruckend und ein wenig unwirklich aus.

120 Hz OLED-Panel von Samsung

Die Auflösung des OLED-Screens beträgt im 14-Zoll-Ausgangszustand 2000 × 1600 Pixel, daraus werden 2000 x 2350 Pixel, wenn das Display ausgefahren wird. Das Panel soll wohl von Samsung gefertigt werden.

Laut Lenovo erreicht das Panel eine maximale Helligkeit von 400 Nits und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Mit einer Abdeckung von 100 Prozent des DCI-P3-Farbraumes eignet sich das Display auch für professionelle Anwendungen.

Das Aus- und Einrollen des Displays dauert ca. 10 Sekunden. (Quelle: Lenovo)

Die Kollegen von The Verge konnten das Gerät auf der CES schon ein wenig näher unter die Lupe nehmen und haben herausgefunden, dass das vollständige Auf- und Abrollen des Displays etwa 10 Sekunden dauert.

Haltbarkeit

Bei einer solchen komplexen Konstruktion stellt ihr euch vermutlich die Frage nach der Haltbarkeit. Mitarbeiter von Lenovo gaben diesbezüglich an, dass das Scharnier des Deckels für mindestens 30.000 Öffnungs- beziehungsweise Schließvorgänge ausgelegt ist. Das Auf- und Abrollen des Displays soll dagegen mindestens 20.000-mal möglich sein.

1:05 Lenovo stellt einen 2in1-Laptop mit Windows und Android vor

Der Star des ThinkBook Plus Gen6 Rollable AI ist also ganz klar das Display, die restliche Hardware da weit weniger spektakulär. Als Speicher verbaut Lenovo eine 1 TB SSD, dazu kommen 32 GB DDR5-RAM. Bei den Prozessoren vertraut Lenovo auf Intels Core Ultra CPUs der Serie 2 deren integrierte Arc Grafikeinheit.

Hinsichtlich der Konnektivität spendiert dem Lenovo dem Gerät lediglich zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, aber dafür wenigstens ein WiFi-7-Modul. Die Akkukapazität beträgt nach Angaben des Herstellers 66 Wh.

Was kostet der Spaß?

Hinsichtlich der Preise gibt es unterschiedliche Meldungen. The Verge spricht von 3.499 US-Dollar (rund 3.390 Euro) und einer Verfügbarkeit irgendwann im ersten Quartal spricht, es ist dabei aber unklar, welche Konfiguration gemeint ist.

Dagegen will man bei Hardwareluxx erfahren haben, dass das Einstiegsmodell 2.799 Euro kosten soll. Hinsichtlich der Verfügbarkeit ist von Anfang August die Rede.

Was haltet ihr von dem ausrollbarem Bildschirm von diesem Laptop? Habt ihr Interesse an so einer Funktion? Oder gibt es andere Innovationen, die ihr euch im Notebook-Bereich wünscht? Was haltet ihr von bisher bekannten Preisen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!