Der jüngste Grafikkarten-Sale zeigt leider gleich doppelt, wie schlimm die Situation ist

Nachdem bereits der US-Händler Best Buy Nvidia-Grafikkarten der vorangegangenen RTX-3000-Generation zu sehr niedrigen Preisen verkauft hat, gab es nun einen weiteren Sale beim Hersteller Galax. Das macht einerseits Hoffnung für die Zukunft, ist bei genauem Hinsehen, andererseits aber auch traurig.

Fangen wir mit den guten Nachrichten an: Die besagten Sales-Aktionen haben zwar nur in den USA stattgefunden. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass es relativ zeitnah auch hierzulande ähnliche Verkaufsaktionen geben wird.

Der Grund: Im High-End-Segment wollen die Hersteller ihre alten RTX-3000-Bestände möglichst noch loswerden, bevor die neuen RTX-4000-GPUs vollständig übernehmen.

Das benennt auch der offizielle Tweet zum Galax-Sale ganz klar beim Namen, schließlich wird die Aktion darin als Clearance Sale beziehungsweise als Ausverkauf bezeichnet:

Die schnell vergriffene Grafikkarte wurde zum Preis von 699 US-Dollar bei Amazon angeboten, während sie dort zuvor laut dem Preis-Tracker Keepa noch bei Kosten von 979 US-Dollar lag.

Ob und wann solche Sales auch bei uns stattfinden, ist zwar nicht sicher zu sagen. Es empfiehlt sich unserer Einschätzung nach aber, besonders auf die schnelleren Modelle der RTX-3000-Generation ein genaues Auge zu haben, falls ihr euch eine neue GPU zulegen wollt. Das könnt ihr auch über unsere eigene Deals-Rubrik tun, in der wir immer wieder besonders günstige Angebote empfehlen.

Traurig in doppelter Hinsicht

Wer noch keine RTX-3000-Grafikkarte oder gar ein neueres Modell besitzt, der könnte damit bald endlich für seine Geduld belohnt werden. Schließlich haben mit dem Release der RTX-3000-Generation Ende 2020 aus verschiedenen Gründen extrem hohe Preise Einzug gehalten.

Dank Mining-Hype und Chip-Krise war ein GPU-Kauf zur UVP dadurch lange Zeit so gut wie unmöglich - und die neuen Modelle RTX 4000 sowie RX 7000 sind einfach direkt mit sehr hohen UVPs in den Markt gestartet. Eigentlich könnten Sales wie der von Galax damit ein Grund zur Freude sein.

Es hat aber dennoch gleich etwas doppelt Trauriges, diesen Sale fast zweieinhalb Jahre nach Release der RTX 3080 in dieser Form zu sehen. Zum einen, weil der Verkauf zur UVP doch direkt zur Veröffentlichung möglich sein sollte und nicht erst über zwei Jahre später. Und zum anderen, weil die Grafikkarte bei Amazon trotzdem sehr schnell ausverkauft war.

Sollte eine RTX 3080 ein ordentliches Upgrade für euren Gaming-PC darstellen, drücken wir euch so oder so die Daumen, dass ihr bei einem der vermutlich bald anstehenden Sales schnell genug seid, um ein Modell zu einem guten Preis zu bekommen. Auch wenn es sehr wünschenswert wäre, dass man für viel GPU-Leistung zu akzeptablen Kosten nicht erst darauf hoffen muss, in einem Sale schnell genug zu sein.

Ob sich ein Upgrade zu einer RTX 3080 oder einer anderen Grafikkarte von AMD oder Nvidia für euch lohnt, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht mit über 70 Modellen, sortiert nach Leistungsklassen. Als Faustregel gilt: Ihr solltet euch mindestens um zwei, besser noch um drei Leistungsklassen verbessern.

Welche Grafikkarte steckt aktuell in eurem Rechner? Habt ihr bereits bei einer der neuen GPUs zugeschlagen oder besitzt ihr zumindest ein RTX-3000- oder ein RX-6000-Modell? Falls nicht, würdet ihr jetzt im Rahmen eines Sales bei einer der älteren GPUs zuschlagen? Oder kauft ihr nach all der Zeit lieber direkt eines der neuesten Modelle? Schreibt es gerne in die Kommentare!