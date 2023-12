RTX 3050: Kommt die abgespeckte Grafikkarte auch für einen abgespeckten Preis?

Angeblich wird Nvidia doch mal wieder eine GPU unter 200 Euro bringen.

Die Gerüchte rund um eine abgespeckte Version der Geforce RTX 3050 nehmen an Fahrt auf.

Scheinbar hat Nvidia tatsächlich vor, die GPU mit 6 GByte Videospeicher auf den Markt zu bringen und das bisherige Modell der RTX 3050 mit 8 GByte VRAM einzustellen.

Warum genau dieser Schritt erfolgen soll, lässt sich nur rätseln. Als gesichert gelten jedoch nicht nur einzelne technische Daten der neuen RTX 3050, sondern auch der Preis, wie das taiwanesische Portal Benchlife wissen will.

Demzufolge könnte die 6-GByte-Variante der RTX 3050 endlich ein GPU-Angebot von Nvidia sein, welches sich unterhalb der 200-Euro-Grenze positioniert.

Konkret soll Nvidia für die Grafikkarte zwischen 179 und 189 US-Dollar verlangen, was umgerechnet etwa 166 bis 175 Euro bedeuten würde.

Realistischer ist allerdings eine direkt übernommene UVP für den Euroraum; also ein Verkaufspreis zwischen 179 und 189 Euro.

Zudem bestätigt Benchlife unter Berufung auf Nvidia-Boardpartner die bisher kolportierten Spezifikationen der RTX 3050 6 GByte.

Als Chip soll dem Leak zufolge der GA107-325 mit 2.048 CUDA-Kernen zum Einsatz kommen. Der Speicher selbst wird wiederum per 96-Bit-Interface angebunden, was zusammen auch zu einer niedrigeren Leistungsaufnahme in Höhe von 70 Watt führt.

Einzig zum Basis- oder Boosttakt fehlen noch konkrete Informationen, doch auch hier dürfte Nvidia leichte Kürzungen vornehmen.

Geforce RTX 3050 (neu) Geforce RTX 3050 (alt) Chip GA107-325 GA106-150 CUDA-Kerne 2.048 2.560 Speicher 6 GByte GDDR6

96-Bit 8 GByte GDDR6

1228-Bit TDP 70 Watt 130 Watt Preis 179 - 189 US-Dollar 249 US-Dollar

Mit dem doch recht deutlichen Abstand zwischen der »neuen« RTX 3050 und dem restlichen Portfolio wirft der Benchlife-Bericht zudem die Möglichkeit in den Raum, dass Nvidia eine weitere Grafikkarte in Arbeit hat.

Dabei könnte es sich um die RTX 4050 handeln, die bisher im Ada-Lovelace-Portfolio fehlt - die RTX 4060 ist zum jetzigen Stand noch die kleinste GPU der aktuellen Generation, mit einem Straßenpreis von 300 Euro aufwärts aber noch weit weg vom klassischen Einsteigersegment.

Der Release-Zeitraum für die RTX 3050 6 GByte soll ebenfalls feststehen: Noch im Januar 2024 soll Nvidia die neue GPU vorstellen, wenn es nach dem Benchlife-Gerücht geht.

Passenderweise steht hier die CES 2024 an, die vom 9. bis zum 13. Januar läuft. Neben der RTX 3050 könnte Nvidia hier auch den Super-Refresh zur RTX 4070 (Ti) und 4080 präsentieren:

Jetzt seid ihr gefragt: Haltet ihr den kolportierten Preis zur 6-GByte-Version der RTX 3050 für gerechtfertigt oder kann euch die Preis-Leistung nicht überzeugen? Ist der Zug für Nvidia im Einsteigersegment nach den Preiserhöhungen der vergangenen Jahre sogar schon abgefahren? Was denkt ihr dazu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!