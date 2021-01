RTX 3060 Ti Mining-Edition gesichtet - Was bedeutet das für Spieler?

Erst vor Kurzem berichteten wir von einem Mining-Rig, bestehend aus 78 baugleichen Nvidia RTX 3080. Wenig verwunderlich, hat die Meldung und die anschließende Debatte darüber hohe Wellen geschlagen, denn vielen Spielern sind die Miner ein Dorn im Auge.

Gerade jetzt, wo die neuen Grafikkarten von Nvidia und AMD quasi nicht und falls doch, nur zu exorbitanten Preisen verfügbar sind, macht sich immer wieder Unmut über die Rivalen beim Grafikkarten-Kauf breit.

Krypto-Meinung: Hardware-Redakteur Alexander Köpf findet, dass man trotz aller berechtigten Wut die Kirche im Dorf lassen sollte:

Grafikkarten-Hersteller MSI bewegt das offenbar zu einem interessanten Schritt. Wie aus einem Eintrag bei der Eurasian Economic Commission hervorgeht, scheint die taiwanische Hardware-Schmiede, die ausgesprochen Micro-Star International heißt, zwei speziell auf das Krypto-Mining zugeschnittene Geforce RTX 3060 Ti zu planen - ist also Erlösung für uns Spieler in Sicht?

RTX 3060 Ti Miner - Was ist dran?

Auf den ersten Blick erscheint die Meldung wie ein Segen für uns Spieler. Auf den zweiten Blick macht sich aber etwas Ernüchterung breit, denn es drängen sich gleich mehrere Fragen auf:

Worin unterscheiden sich die RTX 3060 Ti Miner von anderen Modellen?

Selbst wenn sie sich unterscheiden, was würde das für Produktion und die Verfügbarkeit anderer Modelle bedeuten?

Was bedeutet ein Eintrag bei der EEC überhaupt?



Unterschied: Wie und ob sich die beiden RTX 3060 Ti Miner von anderen Modelle unterscheiden, ist aus der Registrierung bei der EEC nicht ersichtlich. Da auch 8,0 GByte Videospeicher genannt werden, bleibt wenn überhaupt eigentlich nur die Taktrate, an der MSI drehen kann - denn als RTX 3060 Ti ist auch der verwendete Chip bereits definiert. Wir haben dennoch bei MSI angefragt und informieren euch, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Verfügbarkeit: Selbst wenn sich die beiden RTX 3060 Ti mit Blick auf die Taktraten von den anderen Modellen unterscheiden, dürfte das wohl kaum Einfluss auf die Produktion beziehungsweise auf die Verfügbarkeit von Spieler-Grafikkarten haben. Denn die Miner werden dadurch nicht weniger Beschleuniger benötigen und die Produktionskapazitäten werden sich auch nicht wie durch Zauberhand vergrößern.

EEC: Dazu bedeuteten Meldungen bei der EEC erfahrungsgemäß nicht immer automatisch, dass es die entsprechenden Produkte wirklich einmal geben wird.

Was glaubt ihr? Wird es spezielle Karten für Krypto-Miner geben und falls ja, seht ihr darin eine Chance auf bessere Verfügbarkeit von Spieler-Grafikkarten? Schreibt es gerne in die Kommentare!

