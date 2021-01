RTX 3060 mit größerem Grafikspeicher als RTX 3080? Nvidia klärt auf

Im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) 2021 hat Nvidia am vergangenen Dienstag die Geforce RTX 3060 vorgestellt. Das Besondere an der bislang kleinsten Grafikarte aus dem Line-Up der RTX-3000-Reihe auf Basis der Ampere-Architektur ist der mit 12,0 GByte sehr groß bemessene Videospeicher.

Videospeicher wirft Fragen auf: In den Kommentaren unter unserem Artikel dazu haben viele von euch verständlicherweise danach gefragt, worin der Sinn besteht, die RTX 3060 mit größerem Grafikspeicher auszustatten als die RTX 3080. Nvidia stand während einer Q&A-Session nun Rede und Antwort.

RTX 3060 mit 12,0 GByte VRAM - warum?

Die Antwort darauf fällt relativ simpel aus: Man habe sich für ein 192-Bit-breites Speicherinterface entschieden, was im Umkehrschluss nur 6,0 und 12,0 GByte Videospeicher zulässt. Um die beste Balance aus Performance und Preis zu gewährleisten, sei dann die Entscheidung zugunsten von 12,0 Gbyte GDDR6-VRAM gefallen.

Außerdem komme es nicht nur auf die Größe des Grafikspeichers an. So ist die RTX 3080 zwar nur mit 10,0 GByte VRAM bestückt, dafür aber mit schnellen GDDR6X-Modulen (19,0 Gbps, effektiv 19,0 GHz) samt 320-Bit-Anbindung. Daraus ergibt sich eine Speicherbandbreite von 760 GB/s.

Die RTX 3060 wiederum kommt mit GDDR6-Modulen (15,0 Gbps, effektiv 15,0 GHz) und dem oben genannten 192-Bit-Interface auf 360 GB/s. Der Datentransfer findet auf der RTX 3080 allein bedingt durch die Speicheranbindung also schon mehr als doppelt so schnell statt. Dazu kommt noch, dass die GPU ohnehin deutlich flotter ist und die Daten demnach auch schneller verarbeiten kann, respektive die Transferrate besser auf die Straße bringt.

RTX 3060 gegen RX 6700 (XT)?

Ob auch mögliche neue Grafikkarten von AMD ein Grund für den großen Videospeicher der RTX 3060 sind, hat Nvidia nicht verraten. Dennoch dürften die erwarteten 12,0 GByte GDDR6 der kommenden, neuen Radeon-Mittelklasse, die sehr wahrscheinlich auf die Namen RX 6700 und RX 6700 XT hören wird, eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben.

