Spieler ergattert PC mit RTX 3080 für 400 Dollar - und löst eine große Diskussion aus

Manchmal hat man im Leben einfach Glück. Ob das im Falle eines Reddit-Users wirklich so gewesen ist, hat gerade für große Diskussionen auf der Plattform gesorgt. Wir wollen deshalb gerne von euch wissen, ob ihr ihm seine Geschichte glaubt oder nicht - aber der Reihe nach.

Auslöser des Ganzen ist ein Beitrag über einen Komplett-PC mit Nvidias sehr schneller Geforce RTX 3080, der bei Facebook als defekt verkauft worden sein soll. Als CPU kommt laut Käufer ein Core i5 10400F zum Einsatz, der Arbeitsspeicher ist 16 GByte groß und die SSD 512 GByte. Mittlerweile wurde der Beitrag fast 1.200 Mal kommentiert.

Der Ersteller gibt an, den PC für 400 Dollar bekommen zu haben. Bei anschließenden Tests hat er laut eigenen Angaben herausgefunden, dass das 24-Pin-Kabel vom Netzteil das Problem war und den Rechner durch einen Austausch wieder funktionsfähig machen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dieser Inhalt ist Teil von GameStar Tech , unserer brandneuen GameStar-Marke für alles rund um Technik, egal ob für Spieler oder Tech-Fans: Gaming-Hardware, Smartphones, Gadgets & mehr. Alle Tech-Inhalte erkennt ihr fortan an dem Lila-Branding mit neuem Logo. Mehr Infos.

Ein ganz anderes PC-Problem hat ein Reddit-User erst Jahre nach dem Zusammenbau seines Rechners bemerkt. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel CPU zu heiß: Spieler bemerkt groben Baufehler erst nach zweieinhalb Jahren .

Was denkt ihr: Ist die Geschichte wahr oder erfunden? Bevor wir uns die Diskussion über den verkauften PC mit RTX 3080 näher anschauen, möchten wir von euch wissen, was ihr auf den ersten Blick darüber denkt: Entsprechen die Angaben in dem Reddit-Beitrag der Wahrheit oder handelt es sich um einen Fake, der auf das Gewinnen der Karma-Punkte der Plattform aus ist? Macht gerne bei der Umfrage mit!

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Was sorgt für die Diskussionen?

Viele Kommentare glauben die Geschichte nicht, weil sie sich nicht vorstellen können, dass jemand wirklich für 400 Dollar einen kompletten PC mit einer funktionsfähigen Geforce RTX 3080 verkauft, die alleine bereits ungefähr das Doppelte wert ist.

Der Käufer gibt zu den Hintergründen an, dass es sich um einen Komplett-PC handele, der vor über einem Jahr bei NZXT erstanden wurde und nicht mehr unter die Garantie fiel. In einem lokalen Geschäft habe man dem Verkäufer 300 Dollar angeboten, der dann bei Facebook 500 Doller verlangte. Der Käufer konnte das Angebot nach eigener Aussage auf 400 Dollar runterhandeln, da es keine Angaben dazu gab, wo genau das Problem liegen könnte.

Gut verfügbar: RTX-Karten bei Amazon

Neben vielen Zweiflern gibt gleichzeitig einige Stimmen, die sich durchaus vorstellen können, dass es sich bei dem Beitrag um die Wahrheit handelt. Sie besagen etwa, dass manche einen PC eben als ein einzelnes Objekt betrachten würden und nicht als eine Zusammenstellung einzelner Komponenten, die unabhängig von einander defekt und funktionsfähig sein können.

Im Zuge der Diskussion ist aber auch ein Nachfolgebeitrag entstanden, der sich über den ursprünglichen Post lustig macht - und der teilweise selbst für wahr gehalten wird. Dieser Beitrag kommt inzwischen seinerseits auf über 400 Kommentare.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In einem Punkt dürften sich aber wohl alle einig sein: Man muss extrem großes Glück haben, um für 400 Dollar an eine Geforce RTX 3080 zu kommen, geschweige denn an einen kompletten PC mit der GPU. Denn auch wenn die Preise für Grafikkarten seit Monaten sinken, dürfte für eine RTX 3080 vorerst spätestens im Bereich der UVP von 759 Euro ungefähr Schluss sein.

Apropos Grafikkarten-Preise und Umfragen: In einem anderen Artikel wollen wir erfahren, wie viel Geld ihr maximal für eine GPU ausgebt. Nehmt gerne unter dem folgenden Link an der passenden Umfrage teil:

Grafikkarten werden wieder billiger, aber wo liegt eure aktuelle Schmerzgrenze beim Kauf?

Für welche Option habt ihr in der Umfrage zum Kauf des PCs mit RTX 3080 in diesem Artikel gestimmt und wieso? Ist es euch außerdem schon mal passiert, dass ihr Hardware für einen wesentlich niedrigeren Kaufpreis bekommen habt, als sie wert ist? Schreibt es gerne in die Kommentare!