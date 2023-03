Die Geforce RTX 4050 könnte laut einem Leak im Juni erscheinen. (Bild: Nvidia)

Die Gerüchte und Leaks zu den Einsteiger-Grafikkarten von Nvidia reißen nicht ab und obwohl es gerade eben erst Neuigkeiten zur RTX 4060 gab, gibt es schon jetzt erste Infos zur Desktop-Variante der Geforce RTX 4050 - die schwächste und günstigste Ada-Lovelace-Grafikkarte. Diese könnte laut einem Leak kurz nach der RTX 4060 (Ti) erscheinen, jedoch sollte man die Erwartungen an die Leistung vorerst flach halten.

Gerücht: Release im Juni und 6 GByte VRAM

Die Informationen stammen vom Twitter-Leaker »Zed__Wang«, der erwartet, dass die RTX 4050 im Juni erscheinen wird. Wenn seine Information stimmen sollte, würde Nvidia ab April jeden Monat eine neue Grafikkarte veröffentlichen: Im April die RTX 4070, im Mai die RTX 4060 (Ti) und im Juni die RTX 4050. Der Vorgänger, also die RTX 3050, erschien erst ein ganzes Jahr später, nachdem sie auf ersten Embargo-Dokumenten aufgetaucht war. Deshalb sollte man die Informationen von diesem Leak erst einmal mit einem gewissen Vorbehalt nehmen.

In einem anderen Twitter-Post schreibt Zed__Wang außerdem, dass die RTX 4050 nur 6 GByte Videospeicher besitzen wird, was 2 Gigabyte weniger ist, als beim Vorgänger, der RTX 3050. Dass dies nicht so unwahrscheinlich ist, zeigt sich anhand der RTX 4060, die mit 8 Gigabyte VRAM ebenfalls weniger Videospeicher haben soll als ihr Vorgänger, die RTX 3060, die 12 Gigabyte VRAM besaß.

Die restlichen Specs der RTX 4050 könnten die der Laptop-Variante ähnlich sein. Diese besitzt 2560 CUDA-Kerne und die gerade erwähnten 6 Gigabyte Videospeicher. Als GPU soll der AD107 zum Einsatz kommen, der auch in der RTX 4060 stecken wird, allerdings in einer beschnittenen Variante. Wie viel die RTX 4050 kosten soll, ist noch nicht bekannt.

Wenn ihr eine Alternative zu Nvidia und AMD sucht, dann könnte Intel eine Überlegung wert sein. Ihre nächste Generation von Arc-Grafikkarten »Battlemage« soll mit der Leistung der RTX 4080 konkurrieren können. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Was haltet ihr von diesen ersten Infos zur RTX 4050? Sollten die 6 Gigabyte Videospeicher zutreffen, wäre das für euch ein Deal-Breaker oder ist diese Menge an Speicher vollkommen ausreichend für das Spielen in FullHD-Auflösung? Und was auch noch wichtig ist: Wie viel darf die RTX 4050 kosten, um wirklich ein empfehlenswerter Kauf zu sein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!