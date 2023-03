Zweiter Versuch: Intels neue Grafikkarten sollen sogar Nvidias RTX 4080 Konkurrenz machen

Intel Arc Battlemage soll sich über der Mittelklasse platzieren und mit Grafikkarten wie der RTX 4080 von Nvidia messen. (Bild: Intel)

Im Juni 2022 veröffentlichte Intel seine neuen und ersten Arc-Grafikkarten, die das Einsteiger- und Mittelklasse-Segment aufmischen sollten.

Obwohl sich viele PC-Spieler einen dritten großen Hersteller für Grafikkarten gewünscht haben, hält sich die Beliebtheit der Intel-Grafikkarten eher in Grenzen, obwohl sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und durchaus mit den günstigeren Grafikkarten von AMD und Nvidia mithalten können.

Probleme mit Treibern und eine sporadische Kompatibilität mit älteren Spielen ließen die meisten Spieler doch eher zu Team Grün und Rot greifen.

Intels zweite Generation von Arc-Grafikkarten mit dem Namen Battlemage könnte weitaus interessanter werden: Sie sollen sich im High-End-Gebiet ansiedeln und mit Grafikkarten wie der RTX 4070 Ti und der RTX 4080 konkurrieren.

Battlemage soll die Anzahl an Xe-Kernen verdoppeln

Die neuen Informationen stammen vom Youtuber RedGamingTech, der in der Vergangenheit schon oft richtige Prognosen geliefert hat. Er ist sich sogar so sicher, dass er eine Roadmap präsentiert hat.

Der Youtuber progonstiziert den Release der Battlemage-Grafikkarten, die sich im Enthusiast-Bereich ansiedeln sollen, für das erste und zweite Quartal von 2024. (Bild: RedGamingTech)

Die neue Architektur der Battlemage-Grafikkarten soll Xe² HPG heißen und deutlich mehr Leistung mitbringen, als die Alchemist-Generation von Intel-Grafikkarten. Ersten Gerüchten zufolge plant Intel die Anzahl der Xe-Kerne und damit auch die Anzahl an FP32-Shadereinheiten zu verdoppeln.

Ausgehend vom aktuellen Alchemist-Topmodell, also der Intel Arc A770, würde das bedeuten, dass eine hypothetische Intel Arc B770 64 Xe-Cores und 8.192 Shadereinheiten besitzen würde. Laut RedGamingTech wird der schnelle Zwischenspeicher sogar von 16 auf 48 MiByte L2-Cache erweitert.

Von RedGamingTech spekulierte Specs zu Battlemage

64 Xe-Kerne und 8.192 Shadereinheiten

Taktrate über 3 GHz

256-bit Speicherbus

GDDR6 Speicher (keine Angabe zu Kapazität)

48 MiByte L2 Cache

Chipgröße vergleichbar mit AD103

TSMC 4 Nanometer

Deutlich bessere Ray Tracing-Performance

Release im ersten oder zweiten Quartal von 2024

Das Leistungsziel der Battlemage-Grafikkarten sollen die Leistungswerte der Nvidia Geforce RTX 4070 Ti und der RTX 4080 sein.

Ob Sie dies auch erreichen werden, bleibt abzuwarten. Auch ist noch unklar, ob die TDP von 225 Watt bei einer Verdoppelung der Xe-Kerne eingehalten werden kann. Dafür müsste Intel ein echtes Effizienz-Wunder auf die Beine stellen.

Für Ende 2023 soll außerdem noch ein Refresh der aktuellen Alchemist-Generation geplant sein, die Alchemist Plus heißen soll. Die nächsten Generationen Celestial und Druid sollen erst für das Jahr 2025 beziehungsweise 2026 geplant sein.

Erst neulich sind die Alchemist-Grafikkarten deutlich günstiger geworden, was ihr Preis-Leistungsverhältnis nahezu unschlagbar macht. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Besitzt ihr eventuell selbst schon eine Intel-Arc-Grafikkarte und wie zufrieden seid ihr mit dieser? Würdet ihr auf ein High-End-Modell von Intel upgraden? Und diejenigen unter euch, die keine besitzen und aktuell auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte sind: Habt ihr Interesse an einer Intel-Karte, die die Leistung einer RTX 4080 haben könnte? Was spricht für euch dafür und dagegen? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!