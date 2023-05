RTX 4060 Ti: Nvidia bohrt umstrittene Grafikkarte nach Fan-Kritik massiv auf

Die 4060 Ti soll, wenn man den Gerüchten glaubt, noch diesen Monat erscheinen. Offiziell angekündigt hat Nvidia die 4060 Ti jedoch noch nicht. Dennoch sorgte die Grafikkarte im Netz bereits für einiges an Aufruhr. Der Grund: Die 4060 Ti soll nur mit 8 GB VRAM erscheinen.

8 GB VRAM sind vielen neuen Spielen nicht mehr gerecht

8 GB VRAM waren im Midrange Bereich der 30-er Generation von Nvidia noch der Standard. Sowohl die 3060, als auch die 3060 Ti erschienen mit 8 GB VRAM. Grafikkarten mit nur 8 GB VRAM kommen jedoch in immer mehr neuen Spielen an ihre Grenzen.

Das liegt unter anderem an den immer größer werdenden Texturen von Videospielen, die den VRAM füllen. Dazu kommen Techniken wie Raytracing, die ebenfalls ihren Teil vom VRAM abhaben wollen. Im Midrange Bereich veröffentlichen sowohl AMD, als auch Nvidia Grafikkarten mit 8 GB VRAM.

Version mit 16 GB VRAM soll kommen

Zum Glück soll es bei den 8 GB VRAM nicht bleiben. Twitter-Nutzer MEGAsizeGPUzufolge soll Nvidia im Juli 23 eine 4060 Ti mit 16 GB VRAM veröffentlichen. Diese Version hätte dann mehr VRAM als die 4070 und 4070 Ti und gleich viel VRAM wie die 4080.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob die Reaktion im Netz der Grund war oder ob Nvidia von Anfang an eine Version mit 16 GB VRAM geplant hat, ist schwer zu sagen. Damit würde Nvidia zumindest die RX 7600 ausstechen, welche AMD als Konkurrenten zur 4060 Ti mit 8 GB VRAM ins Rennen schickt.

Wenn ihr mehr über die 4060 Ti wissen wollt, werft gerne einen Blick in Alanas Artikel. Sie hat dort alle bekannten Infos für euch zusammengefasst: Die RTX 4060 Ti von Nvidia ist noch nicht einmal offiziell angekündigt, trotzdem wissen wir schon so einiges.

Was haltet ihr von den Gerüchten bezüglich einer 4060 Ti mit 16 GB VRAM? Realistisch oder wird Nvidia bei der Variante mit 8 GB VRAM bleiben? Lohnt sich in euren Augen noch der Kauf einer Grafikkarte mit 8 GB VRAM oder sollten neu angeschaffte Grafikkarten mehr Grafikspeicher mitbringen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.