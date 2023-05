RTX 4060 Ti und RX 7600: Beide Midrange-Karten bieten 8 GB Speicher - die Community ist unglücklich

Gigabytes RTX 3060 Ti bekommt einen Nachfolger.

AMD und Nvidia wollen zeitnah mit neuen Grafikkarten das Mittelklasse-Segment angreifen. Bei einer Sache sind sich die beiden Hersteller dabei offenbar einig: 8 GB Speicher sind für eine Midrange-Karte ausreichend.

Denn sowohl die Radeon RX 7600 von AMD als auch die Geforce RTX 4060 Ti von Nvidia sind bei ihrem VRAM auf 8 GB beschränkt.

Im Netz stößt das auf wenig Gegenliebe. Die über einen Kamm geschorene Reaktion in der Community: Die Speichermenge wäre nur dann in Ordnung, wenn dafür auch der Preis wirklich niedrig ausfällt.

Die Informationen über die beiden Grafikkarten stammen von Gigabyte selbst. Das Unternehmen hat bei der EEC (Eurasian Economic Comission) eine ganze Reihe von Custom-Modellen für beide Modelle vorgelegt.

Aufgegriffen wurden die Daten von dem Leaker @harukaze5719, der sie dann auf Twitter teilte.

Beiden Karten gemein: der Grafikspeicher von 8 GB. Dabei ist es unerheblich, welches Custom-Modell der einzelnen Karten genau betrachtet wird.

Die Listungen der EEC haben die US-Kollegen von Videocardz entschlüsselt. Demnach folgen in absehbarer Zeit zumindest einige der folgenden Grafikkarten-Modelle von Gigabyte:

Radeon RX 7600 8GB

GeForce RTX 4060 Ti

Der PC-Community sind die bekanntgegebenen 8 GB Speicher im Schnitt zu wenig. So schreibt Reddit-Nutzer u/ExplodingFistz wenig dezent:

If these cards aren't 12 GB or more, we are all f*****.

Damit die Karten für die Community einen Mehrwert bieten würden, müsste demnach der Preis niedrig bleiben. Dazu schreibt etwa u/robodestructor444:

7600 has to be $250, otherwise AMD can f off

Also imagine buying the 4060 ti with 8gb VRAM for $400-$500. What a joke