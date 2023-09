Diese neue RTX 4070 verzichtet völlig auf Kabel - und erscheint schon morgen

Wo der Strom der Grafikkarte herkommt? Auf jeden Fall nicht vom Kabel.

Eigentlich ist das Ein- und Ausbauen von Grafikkarten wie mit Klemmbausteinen spielen. Rein in den Sockel, klick, fertig. Wäre da nicht der Stromanschluss. Der ist zugegebenermaßen recht leicht zu erreichen, stellt aber trotzdem einen weiteren, manchmal etwas hakeligen Schritt beim PC-Bau dar.

Das dachte sich auch Asus und hat deswegen eine neue Grafikkarte angekündigt. Die ersetzt den klassischen Stromstecker mit einem weiteren Konnektor auf der Rückseite - und will das Verbauen damit nochmal etwas leichter gestalten.

Erscheinen sollen die Karten schon morgen - aber leider nicht überall.

Asus RTX 4000 BTF: Eine echte Grafikkarte ohne Kabel

Asus ist beileibe nicht der erste Hersteller, der das Konzept einer kabellosen Grafikkarte vorstellt. Das Besondere ist aber: Diese Karte mit Steckern statt Kabeln kann man bald tatsächlich kaufen.

Erkennen lässt sich das neue Design an der Bezeichnung BTF im Titel. Wofür das steht? Natürlich für Back to the Future .

Asus neue RTX 4070 ohne Kabel.

Für den Start geplant ist eine RTX 4070 BTF. Releasetermin ist der 15. September, also schon morgen. Erst einmal ist allerdings nur ein Release für den chinesischen Markt angedacht. Ach ja, und ihr braucht ein passendes Mainboard.

Neues Mainboard für neue Grafikkarte

Das liegt an dem rückseitigen Stecker, den Asus der Grafikkarte als alternative Stromversorgung spendiert. Dieser Stecker will natürlich irgendwie mit dem Netzteil verbunden werden und das Mainboard ist dafür die erste Wahl.

Aktuell soll nur ein einziges Mainboard erscheinen, das mit der neuen Karte kompatibel ist. Asus nennt es B760M TX BTF. Herauskommen wird es offenbar einen Tag nach der Grafikkarte.

Asus neuer Stromstecker im Detail.

Kabellos: Das ist Asus neuer Stromstecker

Die Geheimzutat der Grafikkarte ist natürlich der neue Stromstecker. Der befindet sich ungefähr auf gleicher Höhe wie bisherige PCIe-Anschlüsse, nur eben auf der Rückseite der Karte - also neben dem x16-Steckplatz, der Grafikkarte und Mainboard verbindet.

Die Back to the Future-Allianz, zu der neben Asus auch Thermaltake und Silverstone gehören, nennt den Anschluss GC-HPWR. Bis zu 600 Watt Leistung können über den Anschluss an die Grafikkarte gebracht werden. Er ist damit in etwa gleich leistungsstark wie der neue 12VHPWR-Anschluss.

Meinung der Redakteurin

Alana Friedrichs: Zumindest zu Beginn dürfte der Anschluss aber dennoch eher ein Nischenprodukt bleiben. Denn wie zuvor erwähnt, ist für den neuen Konnektor zwingend auch ein Mainboard-Wechsel nötig. Und die Mainboard-Hersteller müssten entsprechende Produkte erst einmal in ihr Portfolio aufnehmen, um für eine breitere Verwendung zu sorgen.

Aber das Experiment von Asus passt gut ins Bild und deutet einen Trend beim PC-Bau an: Kabel werden immer häufiger versteckt oder fallen ganz weg. Asus selbst zeigt etwa kürzlich ein weiteres Mainboard im Micro-ATX-Format, bei dem sich alle Kabel-Anschlüsse auf der Rückseite verstecken.

Und auch von MSI bekam ich auf der IFA in Berlin einen ersten Beispielrechner zu sehen, bei dem sich die Konnektivität gänzlich auf der Rückseite des Mainboards abspielt - Stromkabel der Grafikkarte ausgenommen.

Meiner Meinung nach sind all das gute Entwicklungen, die jedoch ihre Zeit brauchen. Eine Standardisierung würde aber dazu führen, dass der Selbstbau von PCs zugänglicher wird - und ich mir beim Basteln am Rechner vielleicht nicht mehr so oft die Nägel abbreche.

Was meint ihr? Hat Asus hier ein spannendes Konzept auf den Markt gebracht, dass für mehr Zugänglichkeit beim PC-Bau sorgt und die Nachteile der schweren Karten und des 12VHPWR-Steckers umgeht? Oder ist das ein unnötiger Prototyp, der sich niemals durchsetzen wird? Hättet ihr euch auch über einen Release von Karte und Mainboard hierzulande gefreut? Schreibt es mir gerne in die Kommentare!