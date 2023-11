RTX 4080 Super: Selbst wenn der Preis der Nvidia-Karte nach oben geht, müsst ihr in einer Hinsicht wohl nicht draufzahlen

Wenig verwunderlich: Der Super-Refresh dürfte sich über der aktuellen RTX 4080 einordnen - aber gilt das überall?

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Gerüchten rund um RTX 4000 Super. Dabei konstant: Der Hersteller soll insgesamt drei Karten in Planung haben. Neben der RTX 4080 Super und der RTX 4070 Super sticht dabei vor allem die dritte Karte hervor.

Was sich bei den Karten jeweils ändert, haben wir euch bereits in vorherigen Artikeln zusammengefasst:

Eine Sache scheint sich mit dem Super-Refresh für RTX 4000 aber nicht zu ändern, wie ein bekannter Leaker wissen möchte.

RTX 4000 Super: Nicht mehr Leistung als die Vorgänger?

Was ist passiert: Der szenebekannte Leaker kopite7kimi hat sich zur Leistungsaufnahme der neuen Grafikkarten auf X (ehemals Twitter) geäußert. Demnach sollen die drei Karten die gleiche Leistung benötigen wie ihre jeweiligen superlosen Pendants.

In einer Antwort auf seinen Beitrag stellt er dann auch klar, was das in Zahlen bedeutet. Demnach sieht die Leistungsaufnahme der Grafikkarten wie folgt aus:

RTX 4080 Super: 320 Watt

320 Watt RTX 4070 Ti Super: 285 Watt

285 Watt RTX 4070 Super: 220 Watt

Letztere scheint damit aber aus dem Schema zu fallen und der Leaker widerspricht sich ein wenig, denn: Die RTX 4070 erschien mit einer Leistungsaufnahme von 200 Watt und liegt damit etwas unter der erwarteten Aufnahme der RTX 4070 Super.

Warum ist das wichtig? Mit den Super-Karten will Nvidia offenbar noch einmal an einigen Stellschrauben drehen. Der Performancesprung dürfte dabei kleiner ausfallen, als man es bei einer tatsächlichen neuen Grafikkarten-Generation erwarten würde. Aber tun wird sich wohl dennoch etwas.

So dürften alle drei Karten mit mehr CUDA-Kernen ausgestattet sein als ihre Non-Super-Geschwister, was auf sich ändernde GPUs zurückzuführen ist. Auch wird zumindest bei der RTX 4070 Ti Super ein Anstieg des Videospeichers erwartet.

Dass Nvidia die Leistungsaufnahme der Karten dabei stabil halten kann, ist aus Spielersicht zu begrüßen.

Der Blick über den Tellerrand: Ist damit dann alles gut? Das lässt sich aktuell noch nicht sagen. Das liegt zum einen daran, dass die Karten noch nicht offiziell von Nvidia angekündigt wurden und folglich auch noch keine unabhängigen Testergebnisse vorliegen.

Zum anderen wissen wir aber auch noch nicht, wie Nvidia seine neuen Super-Karten bepreisen möchte. Dass die Karten teurer werden als die bisherigen Non-Super-Modelle, scheint geschenkt. Wichtig zu wissen ist aber, wie gut sich Nvidia das mehr an Kernen und Speicher bezahlen lässt - ganz ohne Kompromisse gibt es die Karten also wohl nicht.

Was meint ihr? Ist die gleichbleibende Leistungsaufnahme bei den neuen Super-Karten zu begrüßen? Macht ein Super-Refresh bei Nvidia in dieser Form für Spieler Sinn? Oder sind das drei Karten, die es eigentlich gar nicht braucht? Glaubt ihr, dass der Leaker mit seinen Aussagen recht hat? Schreibt uns eure Meinung zu den Nvidia-Karten gerne in die Kommentare!