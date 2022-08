Grafikkarten noch günstiger? Insider stellen schon sehr bald »aggressive« Preissenkungen in Aussicht

Man kann darüber streiten, ab wann ein bestimmtes Produkt günstig ist oder nicht. Fest steht aber, dass die Preise für Grafikkarten in den letzten Monaten Stück für Stück gesunken sind. Geht es nach aktuellen Gerüchten, stehen sehr bald beziehungsweise Ende August sogar nochmal weitere Preissenkungen an.

Das berichten sowohl die chinesische Webseite ZOL als auch der für Leaks mit unterschiedlicher Trefferquote bekannte Youtube-Kanal Moore's Law is Dead (via PC Games Hardware). Allerdings könnten nur bestimmte Modelle betroffen sein und ihre Kosten relativ bald danach wieder steigen. Aber richten wir den Blick erstmal auf die zuvor möglicherweise anstehenden Preissenkungen.

Warum die neue RX 6700 von AMD bereits zu ihrem aktuellen Preispunkt ein echter Geheimtipp sein kann, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Neue Grafikkarte mausert sich zum echten Preis-/Leistungstipp und kaum jemand kriegt es mit

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Warum sollten die GPU-Hersteller die Preise weiter senken?

Hauptproblem soll eine Kombination sein, die bereits mehrfach in den vergangenen Monaten thematisiert wurde: Zu volle Lager mit aktuellen GPUs auf der einen Seite und der bald anstehende Release der neuen GPU-Generationen RTX 4000 sowie RX 7000 auf der anderen Seite - und je näher dieser Release rückt, desto mehr verschärft sich dieses Problem potenziell.

Laut ZOL seien die Board-Partner von AMD und Nvidia deshalb in großer Sorge darüber, ihr Inventar nicht mehr rechtzeitig verkaufen zu können. Eine Quelle von Moore's Law is Dead (MLID) gibt sogar an, dass Nvidia den Herstellern deshalb Grafikchips der aktuellen Ampere-Generation RTX 3000 wieder abgenommen habe, während diese im Gegenzug große Vorbestellungen für Chips der neuen Ada-Lovelace-Generation RTX 4000 getätigt hätten.

Einig sind sich ZOL und MILD in Bezug auf mögliche aggressive Preissenkungen, die Ende August anstehen sollen. Moore's Law is Dead wird dabei allerdings in Bezug auf Nvidia konkreter und gibt wie im folgenden Screenshot aus dem passenden Video zu sehen an, dass das nur für Modelle mit dem High-End-Chip GA102 gilt (RTX 3080 bis RTX 3090 Ti). Die RTX 3090 (Ti) soll sogar langsam bereits wieder knapper werden, die größten Preissenkungen seien deshalb für die RTX 3080 (Ti) zu erwarten.

High-End-Leistung steht im Mittelpunkt

Grundsätzlich wäre ein Fokus auf den Abverkauf von Grafikkarten mit GA102-Chip nachvollziehbar. Schließlich wird erwartet, dass RTX 4000 zunächst nur in Form des schnellsten Modells RTX 4090 (Ti) erscheint - und das stiehlt am ehesten den aktuellen High-End-GPUs wie der RTX 3090 (Ti) die Show.

Plausibel klingt außerdem, dass von Nvidia größere Preissenkungen zu erwarten sind, da die RX-6000-Modelle tendenziell bereits ein Stück günstiger ausfallen. So gibt es die RTX 3080 mit 10 GByte aktuell ab etwa 800 Euro, während Konkurrent RX 6800 XT für 50 Euro weniger zu haben ist. Die RTX 3080 Ti liegt bei etwa 1.000 Euro, die RX 6900 XT bekommt ihr stattdessen für knapp unter 900 Euro.

Ebenfalls ein möglicher Faktor: Der Release-Zeitpunkt. Nach aktuellen Erwartungen kommt RTX 4000 im Oktober und RX 7000 im November. Demnach hätte AMD auch schlicht etwas mehr Zeit, um die Lager zu leeren.

Wenn die Lager genug geleert sind, könnten die Preise für die aktuellen High-End-Modelle im Gegenzug auch wieder steigen. Es ist also denkbar, dass die laut aktueller Gerüchte zu erwartenden Preissenkungen nur von relativ kurzer Dauer sind.

Warum auch die vor Kurzem von Nvidia veröffentlichten Geschäftszahlen für das 2. Fiskaljahr 2023 andeuten könnten, dass weitere Preissenkungen bevorstehen, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Warum plötzlich doch ein guter Zeitpunkt sein könnte, sich eine aktuelle Grafikkarte zu kaufen

Wie schätzt ihr die jüngsten Gerüchte ein? Lassen sie euch durchaus interessiert aufhorchen, sind sie in euren Augen völlig unbedeutend, da ihr so kurz vorm Release neuer Generationen keine aktuelle GPU mehr kauft oder ist es etwas dazwischen? Schreibt es gerne in die Kommentare!