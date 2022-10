Zocken in 13K-Auflösung: Ein Youtuber zeigt, was heute schon möglich ist

Bei der Enthüllung der Geforce RTX 4090 hat Nvidia uns Benchmark-Ergebnisse präsentiert, die 8K-Gaming-Tauglichkeit in Aussicht stellten. Laut dem Tech-Konzern laufen Spiele wie Apex Legends und Lost Ark selbst in 7680x4320 Pixel noch mit über 60 Bildern pro Sekunde über den Monitor.

Ist das der nächste Schritt in Sachen Gaming? Nvidia zeigt Benchmarks in utopischer 8K-Auflösung

Wenn ihr das schon beeindruckend findet, solltet ihr euch vor dem Weiterlesen besser hinsetzen. Denn der Youtuber Golden Reviewer hat es auf die Spitze getrieben und Genshin Impact in der wahnwitzigen Auflösung von 13760 x 5760 Pixel gezockt. Wir reden hier also von einer 13K-Auflösung oder, um die Zahlenfüchse unter euch weiter zu beglücken, von 79,2 Megapixeln.

Läuft das Spiel dann überhaupt noch flüssig? Davon könnt ihr euch selbst ein Bild machen:

Wenn man genau hinschaut, bemerkt man sogar, dass nicht nur die höchsten Grafikeinstellungen gewählt wurden, sondern auch eine Render-Auflösung von 1.5x eingestellt wurde. Damit ist die interne Auflösung, mit der die GPU arbeitet, sogar noch höher als 13K. Dennoch schafft die RTX 4090 durchschnittlich 30 Bilder pro Sekunde. Die gesamten Systemspezifikationen von Golden Reviewer sind folgende:

Prozessor: Intel Gen Core i7-10700KF

Intel Gen Core i7-10700KF Mainboard: Asus Prime Z490-P motherboard

Asus Prime Z490-P motherboard Arbeitsspeicher: 64GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 RAM

64GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 RAM Grafikkarte: MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G GPU

MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G GPU Speicher: Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB

80 Megapixel-Screenshots für virtuelle Fotografen

Mit so hohen Auflösungen zu spielen, ist in anspruchsvolleren Titeln dennoch nicht praktikabel, auch nicht mit einer RTX 4090. Warum sollte man also ein Spiel auf 13K-Auflösung pushen? Der Grund könnte für euch interessant sein: Screenshots mit extrem hoher Auflösung.

Jeder Frame hat eine Auflösung von etwa 79,2 Megapixeln und ist somit rund 86 MB groß. Das ist eine gigantische Menge an Details, die in jedem Screenshot abgelichtet werden. Die RTX 4090 dürfte also sehr interessant für virtuelle Fotografen sein, die gerne Expeditionen durch offene Spielwelten mit dem Fotomodus unternehmen.

Die RTX 4090 ist und bleibt ein teures Spielzeug. Wenn ihr euch für eine der neuen High-End-Karten interessiert, dann schaut in unseren Test rein, in dem wir die Karte auf Herz und Nieren getestet haben:

384 31 Geforce RTX 4090 im Test Der größte Leistungssprung seit Jahren!

Ergötzt ihr euch auch an hohen Auflösungen oder ist eine hohe Bildrate wichtiger? Besitzt ihr gar eine RTX 4090 und habt ebenfalls schon Experimente in dieser Richtung angestellt? Schreibt uns all eure Gedanken zu diesem Thema gerne hochauflösend und mit 13K-Zeichenlänge in die Kommentare!