Die erste echte 8K-Grafikkarte der Welt? Nvidia enthüllt Benchmarks zur RTX 4090

4K-Monitore fristen immer noch ein Nischendasein. Laut Steam Hardware-Umfrage nutzen lediglich 2,54 Prozent der Spieler die hohe Auflösung. Unter GameStar-Lesern erfreut sich 2160p zwar größerer Beliebtheit, ist mit 13,8 Prozent dennoch alles andere als Mainstream. Nach 8K haben wir euch in unserer letzten Umfrage daher gar nicht erst gefragt und Steam macht sich die Mühe ebenfalls (noch) nicht.

Das ist auch kein Wunder. Schließlich gibt es praktisch keine Grafikkarte, die in der Lage ist, so viele Pixel mit annehmbaren Bildraten zu berechnen. Wie viel mehr eine GPU hier leisten muss, seht ihr in der folgenden Tabelle:

Bezeichnung Auflösung Pixel 8K, 4320p 7.680 x 4.320 33.177.600 4K, 2160p 3.840 x 2.160 8.294.400 WQHD, 1440p 2.560 x .1440 3.686.400 Full HD, 1080p 1.920 x 1.080 2.073.600

Mit der RTX 3090 unternahm Nvidia zwar schon einen Versuch, die 8K-Auflösung ein wenig in den Fokus zu rücken, ohne den KI-Upscaler DLSS waren die Ergebnisse jedoch bescheiden – im Schnitt aus sechs Spielen kommt sie in unserem Test auf rund 34 FPS.

RTX 4090: 8K-Benchmarks von Nvidia

Mit dem brandaktuellen Flaggschiff Geforce RTX 4090 nimmt Nvidia nun erneut Anlauf in Sachen 8K-Gaming und präsentiert die ersten Benchmarks:

Tatsächlich gelingt es mit dem neuen Flaggschiff, einige der gezeigten Spiele auch ohne die Unterstützung des KI-Upscalers DLSS über die Grenze von 60 Bildern pro Sekunde zu hieven. Besonders interessant sind dabei Hunt: Showdown mit 83 FPS und Forza Horizon 5 mit rund 60 FPS. Zumal laut des Datenblatts auch die höchsten Einstellungen in den jeweiligen Spielen verwendet wurden.

Die einzelnen Pixel in dem Diagramm haben wir zwar jetzt nicht abgezählt, aber auch ohne DLSS kommt die RTX 4090 auf einen Schnitt von grob 63 FPS. Ist sie damit also die erste echte 8K-Grafikkarte der Welt?

Die erste 8K-Grafikkarte - mit Abstrichen

Den gezeigten Benchmarks zufolge, ließe sich das durchaus so sagen. Aber hier gilt es natürlich zu berücksichtigen, dass Nvidia wohl eine Auswahl an Spielen getroffen haben wird, die die Performance besonders gut aussehen lassen. Auch sind einige der Spiele, wie beispielsweise Apex Legends und Lost Ark, nicht besonders leistungshungrig.

Für Titel wie den Microsoft Flight Simulator oder Red Dead Redemption 2 kann aber auch die RTX 4090 nicht auf die Unterstützung von DLSS verzichten. Zumindest nicht bei den höchsten Grafikeinstellungen. Hier wäre es interessant zu sehen, wie die Ergebnisse bei mittleren und vielleicht auch niedrigen Settings ausfallen.

Unabhängig davon ist die RTX 4090 sicher ein großer Performance-Schritt, auch in Richtung 8K-Auflösung. Bis 8K einmal die breite Masse an Spielern erreicht, dürften aber noch viele Jahre und Grafikkarten-Generationen in’s Land ziehen. Denn selbst 4K-Gaming ist für viele kaum erschwinglich, wie auch der folgende Artikel belegt:

Was sagt ihr zu den Benchmarks? Seid ihr von der Performance der RTX 4090 beeindruckt? Oder sagt ihr euch, 8K-Auflösung ist sowieso völlig irrelevant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!