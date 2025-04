RTX 5060 Ti: Nvidia-Partner sollen UVPs jetzt kennen - Preise wohl nicht so hoch wie befürchtet

Die RTX 5060 Ti soll günstiger als ihr Vorgänger werden.

Das muntere Ratespiel geht weiter: Wie viel werden die Nvidia Geforce RTX 5060 Ti in der 8- und 16-GByte-Variante kosten?

Vor einigen Tagen stellte die Gerüchteküche die naheliegende Vermutung auf, dass Nvidia bei den beiden Speichervarianten der RTX 5060 Ti die UVP vom Vorgänger kurzerhand übernehmen würde. Damit wäre der Preis (je nach Modell) bei 440 und 550 Euro gelandet.

Das Portal ITHome hat in diesem Kontext für Kaufinteressierte nun etwas bessere Nachrichten publiziert. Demzufolge soll Nvidia die unverbindlichen Preisempfehlungen der beiden RTX-5060-Ti-Modelle kommuniziert haben. Diese gestalten sich wie folgt:

RTX 5060 Ti 8 GByte : 3.200 RMB (umgerechnet knapp 400 Euro)

3.200 RMB (umgerechnet knapp 400 Euro) RTX 5060 Ti 16 GByte: 3.600 RMB (umgerechnet knapp 450 Euro)

RTX 5060 Ti: Boardpartner werden zu »mindestens einem UVP-Modell« verpflichtet

Der Grund der Preisanpassung nach unten liegt dem Bericht zufolge an der (nicht explizit genannten) Konkurrenz. Die Preisstrategie zur RTX 5060 Ti müsse sich in beiden Speichervarianten an den Markt anpassen, um ein größeres Kaufinteresse zu generieren.

Nvidia soll seine Boardpartner zudem dazu angehalten haben, mindestens eine Custom-GPU der RTX 5060 Ti zur UVP im Portfolio zu führen. Ob diese auch gehalten angesichts der tobenden Scalper-Thematik in der gesamten Techbranche gehalten werden kann, bleibt abzuwarten.