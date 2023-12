AMD zieht nach: Schon in wenigen Wochen erwartet uns wohl eine neue Einsteiger-Karte

Die Radeon RX 7600 gibt es bereits als Budget-GPU - kommt bald eine verbesserte XT-Version?

In den vergangenen Wochen kursierten bereits Gerüchte über eine mögliche neue »Budget«-GPU von Nvidia. Hier soll die RTX 3050 neu aufgelegt werden, allerdings mit nur 6 GByte Videospeicher.

Diese Grafikkarte soll im Februar 2024 auf den Markt kommen - doch zuvor scheint auch AMD eine eigene Einsteiger-GPU veröffentlichen zu wollen.

Bei dieser soll es sich um eine XT-Variante der Radeon RX 7600 handeln, die seit Mai 2023 im Handel erhältlich ist. Dies berichtet zumindest das Portal Benchlife unter Berufung auf interne Quellen.

Demzufolge soll der Release der Radeon RX 7600 XT in der Woche des 22. Januars 2024 stattfinden. Im Gegensatz zum Nvidia-Fall mit der RTX 3050 soll die neue Budget-GPU von AMD aber kein Down-, sondern ein Upgrade zur regulären Version werden.

Scheinbar werde die RX 7600 XT in zwei Variationen angeboten, die sich in einer GPU mit wahlweise 10 oder 12 GByte VRAM äußern. Die RX 7600 hatte indes nur 8 GByte GDDR6-RAM drinstecken.

Weitere Informationen zu den technischen Daten einer solchen Radeon RX 7600 XT stehen allerdings noch aus. Spannend wird die Frage nach dem zugrundeliegenden Chip sein, denn der Navi 33 XL, der in der Radeon RX 7600 arbeitet, ist mit 2.048 Kernen bereits ausgereizt.

Möglich sind also zwei Varianten: Entweder nutzt AMD erneut denselben Chip bei der RX 7600 XT und bleibt so bei 2.048 Kernen stehen oder es wird eine beschnittene Version des Navi-32-Chips genutzt, der seinerseits in der Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT steckt.

Bleibt nur noch die Frage nach dem möglichen Preis der RX 7600 XT. Der Benchlife-Bericht liefert hierzu keinerlei Informationen, so dass wir uns selbst ein wenig aus dem Fenster lehnen müssen.

Immerhin macht es uns die Einsortierung im aktuellen RDNA-3-Portfolio einfach, eine voraussichtliche UVP zu bestimmen. So ist die RX 7700 XT im September 2023 für einen Preis von 489 Euro auf den Markt gekommen, während die RX 7600 selbst im Mai 2023 für 299 Euro erschien. Entsprechend stufen wir es als wahrscheinlich ein, dass die RX 7600 XT für unter 400 Euro vorgestellt wird.

Jetzt seid ihr gefragt: Ist eine solche RX 7600 XT mit 10 oder gar 12 GByte eine attraktive »Budget-GPU«? Teilt ihr unsere Einschätzung zur UVP der Grafikkarte oder seid ihr der Meinung, dass AMD alles auf die Karte »Preis-Leistung« setzt und sie noch günstiger anbietet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!