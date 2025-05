RX 9060 XT: Neuer Leak sorgt für Hoffnung auf einen wichtigen Vorteil gegenüber der Nvidia-Konkurrenz

Zur RX 9060 XT gibt es einen neuen Leak, der für Verwirrung und Hoffnung zugleich sorgt.

In wenigen Tagen soll AMD die Radeon RX 9060 XT endlich offiziell enthüllen. Zur Computex 2025, die vom 20. bis zum 23. Mai 2025 in Taipeh stattfindet, wird die RDNA-4-Grafikkarte in den beiden Speichervarianten 8 und 16 GByte erwartet.

Zuvor gibt es allerdings noch einen Leak, der für etwas Verwirrung rund um die AMD-Grafikkarte sorgt. Laut dem als zuverlässig geltenden Leaker momomo_us soll die RX 9060 XT nun doch auf die vollen 16 PCIe-5.0-Lanes setzen und nicht, wie zuvor kolportiert, auf die Hälfte. Insbesondere im Vergleich zur RTX 5060 Ti, mit der sich die RX 9060 XT messen will, könnte das zu einem entscheidenden Vorteil werden.

Denn wie die Kollegen von Computerbase bei der 8-GByte-Version der Nvidia-GPU feststellen konnten, kann es bei acht PCIe-Lanes zu deutlichen Performance-Einbrüchen kommen, sobald der VRAM voll ausgelastet ist.

Dem Test zufolge verliert die RTX 5060 Ti mit 8 GByte Speicher so bis zu 10 Prozent ihrer Leistung, wenn sie in einem PCIe 4.0-Slot betrieben wird. Teilweise ließen sich Spiele gar nicht erst starten.

Mit dem vollwertigen x16-Interface bei der RX 9060 XT könnte AMD dieses Problem von vornherein und unabhängig der Speichervariante umgehen.

21:05 Der neue Trailer zu GTA 6 steckt voller Details, die man viel zu leicht übersieht

Autoplay

RX 9060 XT: Neue Taktraten und alte Specs

Auch die Taktraten wurden im Leak von momomo_us nochmals genannt, die man bei der RX 9060 getrost als »aggressiv« bezeichnen darf.

Der Basis-Takt soll demzufolge bei 2.620 MHz liegen, während der »Game-Clock« mit 2.780 MHz angegeben wird. Letztgenannter bezeichnet laut AMD die »erwartete GPU-Taktung beim Ausführen typischer Gaming-Anwendungen, eingestellt auf die TGP«.

Spannend wird es beim Boost-Takt, also der maximal möglichen Frequenz: Diese kann bis zu 3.320 MHz erreichen, was im Vergleich zu den 2.970 MHz der RX 9070 XT einen ordentlichen Sprung darstellt.

Abschließend bestätigt der Leaker die weiteren technischen Daten zur RX 9060 XT, die bereits seit geraumer Zeit kursieren.

Der »Navi 44«-Chip führt mit 2.048 Shadereinheiten exakt die Hälfte der größeren RX 9070 XT. Für den eingangs erwähnten GDDR6-Speicher gilt unabhängig der Größe ein 128-Bit-Interface bei einer Geschwindigkeit von 20 Gbps, woraus sich eine Bandbreite von 320 GB/s ergibt.

Die Anschlüsse werden indes eingekürzt: Zwei DisplayPort-2.1- und ein HDMI-2.1-Anschluss sollen es werden. Wie viel die RX 9060 XT an Leistung anfordert, ist noch unklar - sicher ist nur der einzelne 8-Pin-Anschluss, der benötigt wird.