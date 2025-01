Händler legt Verkaufszahlen offen: Ryzen 7 9800X3D kommt nicht an die Höhen des Vorgängers heran

Zum Ryzen 7 9800X3D stehen erstmals belastbare Verkaufszahlen fest. (Bildquelle: Mindfactory via X)

Der Release des Ryzen 7 9800X3D hatte einen Wechsel am Thron der Gaming-CPUs zur Folge. AMD löste sich gewissermaßen selbst ab und verwies in unserem und zahlreichen weiteren Reviews den bisherigen Spitzenreiter in Form des Ryzen 7 7800X3D als beste Gaming-CPU ab.

Unklar war jedoch, ob sich die objektiven Einschätzungen auch in den Verkaufszahlen niederschlagen würden und wie sich der Ryzen 7 9800X3D verkauft. Die schlechte Verfügbarkeit bei vielen Online-Händlern war zwar ein Anhaltspunkt, hätte aber auch genauso gut auf einen sogenannten »paper launch« hindeuten können.

Erstmals seit der Veröffentlichung gibt es aber nun etwas konkretere Zahlen zum Verkaufserfolg des Ryzen 7 9800X3D: Der deutsche Online-Händler Mindfactory legt endlich die Verkaufszahlen der Zen-5-CPU offen. Bisher wurden diese unter Verschluss gehalten, während die Werte aller weiteren Prozessoren regulär zu beobachten waren.

Laut der offiziellen Produktwebseite des Ryzen 7 9800X3D konnte Mindfactory die AMD-CPU »über 8.650 Mal« verkaufen.

Damit ist der Prozessor quasi im Alleingang für mehr als die Hälfte der Zen-5-Verkäufe beim Einzelhändler verantwortlich, denn alle weiteren Ryzen-9000-CPUs haben sich rund 5.100 Mal bei Mindfactory verkauft.

16:28 Die 15 spannendsten Open-World-Games fürs kommende Spielejahr

Autoplay

Der Vorgänger verkaufte sich allein in der ersten Woche fast genauso gut

Natürlich sind die Zahlen nicht zwangsläufig repräsentativ für den Gesamtmarkt – aber immerhin einer der wenigen verlässlichen Anhaltspunkte hierfür, da kaum ein anderer Online-Shop die Verkaufszahlen so offenlegt.

Warum Mindfactory die Verkaufszahlen überhaupt unter Verschluss hielt und wieso jetzt doch wieder Transparenz hergestellt wird, ist indes unklar. Auffälligerweise wird der Händler nicht mehr von AMD als offizieller Vertragshändler geführt.

Dass AMD diese Zahlen bei größerer Verfügbarkeit locker hätte sprengen können, zeigt indes sowohl ein Blick in die Vergangenheit (via 3DCenter) als auch in die Gegenwart.