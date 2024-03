Neuer Krypto-Hype sorgt für erste Ausverkäufe bei AMDs Top-Prozessoren

AMDs Top-CPU ist in den USA ausverkauft - wegen Krypto-Minern. (Bildquelle Maxim Hopman via Unsplash / AMD)

AMDs Flaggschiff-CPU in Form des Ryzen 9 7950X erlebt zumindest in den USA einen ungeahnten Höhenflug. Wie das Portal Wccftech berichtet, ist die Zen-5-Generation vielerorts ausverkauft - doch an einem besonders günstigen Angebot liegt das nicht.

Vielmehr seien Krypto-Miner für die explodierende Beliebtheit des Ryzen 9 7950X verantwortlich. Hierzulande ist der AMD-Prozessor aber immerhin noch regulär bei vielen Shops erhältlich.

Als Auslöser des Höhenflugs wird der rasante Kursanstieg von Bitcoin (BTC) gesehen, der in den vergangenen Wochen auf ein neues Allzeithoch in Höhe von rund 73.000 US-Dollar geschossen ist.

Einzelne Kryptowährungen lassen sich von diesem Schwung mitreißen, was wiederum zu einem erneuten Mining-Hype führt, heißt es in dem Bericht weiter.

Bestimmte Coins wie Qubic werden gesondert erwähnt, da diese insbesondere von der AVX512-Instruktion profitieren, die im Client-Bereich primär von der Zen-4-Architektur unterstützt werden. Intel-Prozessoren hingegen verfügen seit der Alder-Lake-Generation über keine AVX512-Unterstützung.

Über das Portal profit-mine lässt sich errechnen, dass der Ryzen 9 7950X bei Qubic-Mining in einem 24-Stunden-Zeitraum einen Reingewinn von etwa drei US-Dollar erreicht; ähnliche Werte werden auch angegeben, wenn die Leistungsaufnahme der CPU von 170 Watt ausgehend heruntergedrosselt wird.

Damit ist der AMD-Prozessor deutlich effektiver als der vermeintliche Mining-König: Die Nvidia Geforce RTX 4090 kann im selben Zeitraum nur auf einen Profit von etwa 1,8 US-Dollar kommen, kostet dafür aber auch rund das Dreifache und zieht mit 450 Watt zudem deutlich mehr Strom.

Angesichts dessen ist im US-Markt eine Angebotsmangel zum Ryzen 9 7950X ausgebrochen, wie einige Personen auf X/Twitter verblüfft feststellen mussten:

Wie eingangs erwähnt, bezieht sich die Marktsitutation derzeit nur auf den US-amerikanischen Handel - zumindest vorläufig. Im schlechtesten Fall stehen wir vor dem Beginn einer ähnlichen Situation wie zum Mining-Boom im Jahr 2020, der für horrende Grafikkarten-Preise gesorgt hat.

Zeitgleich könnte der Ansturm auf AVX512-potente Prozessoren auch Auswirkungen auf die nahende Zen-5-Generation von AMD haben, denn wie der als zuverlässig geltende Leaker Kepler_L2 auf Twitter/X erklärte, soll Zen 5 in diesem Bereich die doppelte Performance aufweisen.

Entsprechend wird bereits ein düsteres Zukunftsszenario gezeichnet, wonach bei anhaltendem Krypto-Hype die Zen-5-Generation schnell ausverkauft sein könnte.

Ob sich AMD in diesem Fall auf eine LHR-Version der kommenden Prozessoren analog zu einigen Nvidia-GPUs einlassen würde, darf bezweifelt werden - immerhin hat das Unternehmen auch in der Vergangenheit bei Mining-CPUs nur geringfügig eingegriffen.