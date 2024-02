Jetzt offiziell: AMD bestätigt, wann wir mit neuen Top-Prozessoren rechnen können

Die ersten Zen-5-Prozessoren stehen wohl in den Startlöchern und sollen noch dieses Jahr kommen.

In diesem Jahr steht der Release neuer Desktop-Prozessoren von AMD an. Nach der Veröffentlichung der Zen-4-Generation, deren erste CPUs vor rund anderthalb Jahren auf den Markt gekommen sind, steht nun mit Ryzen 9000 die Zen-5-Serie an.

Nachdem es verschiedene Gerüchte über den Releasetermin von Ryzen 9000 gegeben hat, meldet sich Hersteller AMD selbst mit einem Zeitplan. Wie in vorherigen Serien wird dabei wohl zwischen den auf Gaming-Performance ausgelegten X3D-Prozessoren und den »regulären« Versionen unterschieden.

Das sagt AMD: In einer Investorenrunde, in der es um die Geschäftszahlen für das abgeschlossene vierte Quartal 2023 (via Videocardz) ging, äußerte sich AMD-CEO Dr. Lisa Su über die Zukunftspläne des Unternehmens.

Demzufolge sollen die ersten, für das Notebook-Segment angedachten Ryzen-9000-CPUs unter dem Codenamen »Strix Point« auf Basis von Zen 5 und einer verbesserten RDNA-Architektur arbeiten. Auch die »Ryzen-KI-Engine« wurde aktualisiert.

Wie Su weiter ausführt, sei das »Kundeninteresse an Strix groß«; die ersten Laptops mit den entsprechenden Prozessoren sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Daneben befinde sich auch die Server-Ausführung von Zen 5 in den Startlöchern: Die »Turin« genannte Generation solle im zweiten Halbjahr 2024 erscheinen.

Und was ist mit Desktop-CPUs? Offiziell verliert Su über die kommenden, für reguläre Desktop-PCs geplanten Prozessoren kein Wort. Allerdings spricht die AMD-Chefin auch von »starken Wachstumschancen«, die das Unternehmen für das laufende Jahr im Client-Segment sieht.

Diese sollen sich unter anderem durch das »Hochfahren aktueller Produkte, dem Ausbau der Marktführung bei KI-PCs und der Einführung der nächsten Welle an Zen-5-CPUs« ergeben.

Dass diese Chancen ausschließlich durch das Laptop- und Server-Segment entstehen sollen, lässt sich getrost als unwahrscheinlich ansehen.

Vielmehr dürfte hier die reine Desktop-Generation eine Rolle spielen, entsprechend sollte sich für Ryzen 9000 ebenfalls das zweite Halbjahr als Releasezeitraum einpendeln.

Auf die X3D-Prozessoren der Serie müssen wir allerdings wohl noch eine Weile warten, wenn die jüngsten Aussagen des als zuverlässig geltenden Leakers @Kepler_L2 stimmen.

So sollen diese erst zur CES 2025 vorgestellt werden, die im Januar kommenden Jahres anläuft. Dies würde auch zu einem Release der ersten Ryzen-9000-CPUs für Desktops im zweiten Halbjahr 2024 passen, kommen diese von vorherigen Generationen ausgehend doch immer ein paar Monate vor den Varianten mit 3D-V-Cache.