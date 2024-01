Ryzen 9000: Neben neuen Gerüchten gibt es jetzt auch erstmals einen konkreten Release-Zeitraum

Das meint der Experte: Sollte der Leak mit den obigen Kerndaten zu Ryzen 9000 stimmen, ergibt ein AMD-Release im zweiten Quartal für mich Sinn. Denn im Wesentlichen lässt der CPU-Hersteller hiermit keine großen Sprünge von Ryzen 7000 ausgehend erwarten.



Stattdessen dürfte es sich bei Zen 5 um einen klassischen Refresh handeln, der die erfolgreiche aktuelle Generation evolutioniert, nicht revolutioniert. Warum sollte AMD also den direkten Konfrontationskurs mit Arrow Lake wählen, wo Intel doch schon jetzt mit viel Tamtam die Werbetrommel rührt?



Das soll jetzt nicht heißen, dass sich AMD von vornherein geschlagen gibt, stattdessen wäre eine Veröffentlichung im zweiten Quartal 2024 schlichtweg taktisch klüger. An April glaube ich allerdings nicht, stattdessen gehe ich von einer Präsentation zwischen dem 4. und 7. Juni 2024 aus - in diesem Zeitraum findet nämlich die Computex-Messe in Taipeh statt, die für eine solche Refresh-Vorstellung ideal wirkt.