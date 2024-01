AMD: Ryzen 9000 wohl schon in Produktion und sogar ein paar Specs scheinen bekannt

Ryzen 9000 ist wohl schon in Serienfertigung, wenn es nach aktuellen Gerüchten geht.

Wann kommen neue Desktop-CPUs von AMD? Während auf der CES 2024 die Bühne primär für die Ryzen 8000 APUs bereitet wurde, schwieg man sich zu den kommenden Ryzen-9000-Prozessoren noch aus.

Die CPUs mit dem Codenamen »Granite Ridge« befinden sich allerdings schon in der Massenproduktion - zumindest, wenn man dem für gewöhnlich gut informierten Leaker @Kepler_L2 auf X/Twitter Glauben schenkt:

Was ist bislang über Ryzen 9000 bekannt?

Während die ersten Server-CPU im ersten Halbjahr 2024 erwartet werden, soll die neuen Ryzen 9000 Chips in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Dies berichtet PCGamesHardware unter Berufung auf vorliegende »authentische Dokumente« von AMD.

Innerhalb dieser Informationen sollen sich auch nähere Details zu Ryzen 9000 befinden. So sollen die Granite-Ridge-CPUs jeweils zwischen 6 und 16 Kerne aufweisen.

Damit würde sich zumindest im Vergleich mit der aktuellen Ryzen-7000-Reihe nichts bei der Anzahl an Cores und Threads ändern. Dafür ist immerhin von einem »sehr hohen« Takt sowie bis zu 15 Prozent mehr IPCs (Instruktionen pro Zyklus) die Rede.

Insgesamt sollen sich bis zu 64 MByte L3-Cache sowie bis zu 16 MByte L2-Cache in den jeweiligen Zen-5-Prozessoren befinden. Die TDP wird auf 65 bis 170 Watt beziffert.

Gefertigt werden die Prozessoren wie gehabt vom taiwanesischen Unternehmen TSMC. Granite Ridge wird zumindest zu Beginn auf eine 4-nm-Fertigung setzen; im späteren Verlauf der Zen-5-Generation sei eine Reduzierung auf 3 nm denkbar.

Eine ähnliche Vorgehensweise hat AMD auch bei Zen-4-Chips durchgeführt.

Während AMD also in diesem Jahr mit Ryzen 8000 APUs und Ryzen 9000 CPUs plant, hat Intel mit dem Raptor-Lake-Refresh das Prozessoren-Jahr 2024 bereits eingeläutet. Daneben kristallisiert sich noch ein weiterer Hersteller als neuer CPU-Herausforderer heraus, wie ihr hier nachlesen könnt:

In diesem Jahr stehen neue Ryzen-Prozessoren an - ist die kommende AMD-Generation für euch ein spannender Upgrade-Kandidat? Oder setzt ihr bei euren CPUs eher auf Intel-Modelle? Welche anstehenden Prozessoren wirken für euch generell am interessantesten und was für eine CPU besitzt ihr aktuell? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und diskutiert mit!