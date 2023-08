440 Megapixel: Samsung soll Bildsensoren mit absurd hoher Auflösung entwickeln

(Bild: Samsung / Fujifilm)

Das Megapixel-Rennen der Smartphones geht weiter: Nachdem schon einige Smartphone-Hersteller Bildsensoren mit 200 Megapixel verwenden, was ohnehin schon eine extrem hohe Auflösung ist, wird Samsung wohl bald noch einen draufsetzen.

Das koreanische Unternehmen soll einem Leak zufolge an neuen hochauflösenden Sensoren arbeiten - einer davon hat eine absurde Auflösung von 440 Megapixel.

Der Leak stammt von X-Nutzer Revegnus und auf seinem Konto teilt er Informationen über die neuen Bildsensoren, an denen Samsung arbeitet.

Der Sensor, der die größten Wellen schlägt, ist definitiv der »HU1« mit 440 Megapixel Auflösung. Der Leaker glaubt allerdings nicht, dass der Sensor seinen Weg in Smartphones finden wird. Er hält es für wahrscheinlich, dass dieser nur für industrielle Zwecke eingesetzt werden soll.

Sollte ein Handy wirklich diesen Sensor erhalten, könnten über Pixel-Binning 16 kleine Pixel zu einem großen Pixel zusammengefasst werden, was in 27,5-Megapixel-Fotos resultieren würde. Selbst beim Zusammenführen von 32 Pixeln, würde man immer noch Bilder mit einer Auflösung von knapp 14 Megapixel erhalten.

Was ist Pixel Binning? Pixel Binning bei Smartphones bezieht sich auf die Methode, bei der mehrere benachbarte Pixel zu einem größeren Pixel kombiniert werden. Dies verbessert die Lichtaufnahme und verringert das Bildrauschen, was insbesondere bei schwachem Licht zu klareren und detailreicheren Fotos führt. Ein Sensor mit höherer Megapixel-Zahl bietet mehr Informationen für dieses Verfahren und »kann« zu besseren Ergebnissen führen. (Bild: Samsung)

Der Sensor mit der nächsthöchsten Auflösung ist einer mit 320 Megapixel - eine ebenfalls extrem hohe Auflösung. Revegnus hält es für möglich, dass dieser in einem zukünftigen Samsung-Handy verbaut sein könnte. Sollte dieser Sensor 16 Pixel zu einem verrechnen, erhält man 20-Megapixel-Fotos. Beim Verrechnen von 32 Pixeln wären es noch genau 10 Megapixel.

Gehen wir in der Auflösungsleiter weiter runter, treffen wir den HP7 mit 200 Megapixel an. Dieser scheint ein direkter Nachfolger zum HP2 zu sein, der aktuell im Samsung Galaxy S23 Ultra verbaut ist. Die Pixelgröße von 0,6µm ist unverändert.

Abseits vom 440-Megapixel-Sensor ist der neue GN6 mit 50 Megapixel besonders interessant. Dieser bietet zwar keine dreistellige Megapixel-Zahl, aber dafür eine Sensorgröße von 1 Zoll. Das ermöglicht eine bessere Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen und mehr Spielraum mit Tiefenschärfe.

Einige Smartphones, wie das Xiaomi 14 Ultra oder das Sony Xperia 1V, verwenden schon einen Sensor mit dieser Größe, weshalb es plausibel ist, dass auch Samsung einen solchen zukünftig verbauen wird. Der Leaker geht allerdings davon aus, dass dieser für chinesische Smartphones gedacht ist. Den Sensor selbst zu verwenden, sei für Samsung nicht rentabel.

Wenn es mit dem Megapixel-Rennen so weitergeht, werden wir wohl schon in einigen Jahren das erste Smartphone mit einem Gigapixel erhalten. Was haltet ihr von Samsungs Plänen? Brauchen wir Sensoren mit einer so hohen Auflösung? Ist die Megapixel-Zahl für euch ein Kaufargument oder lässt euch diese kalt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!