Diese Samsung-App verwandelt euer iPhone in ein Galaxy S23

Gedankenspiel: Wie würde ein iPhone mit Android Betriebssystem aussehen? Diese Frage beantwortet nun die App Try Galaxy . Mit der App will Samsung höfflich Apple-Freunde ins iPhone-Lager herüberlocken.

Für wen eignet sich die App? Ihr seid getreuer Apple-User - und trotzdem fragt ihr euch: Was kann ein Samsung Galaxy der neuesten Generation, was mein iPhone nicht kann? Dann seid ihr bei dieser neuen App richtig!

Welche Vorteile bietet die App? Ihr seid zwar nicht Besitzerin oder Besitzer eines Galaxy-S23-Serie-Handys, wollt euch trotzdem selber von den neuen Funktionen der Galaxy-Smartphones überzeugen?

Dann passt mal auf: Try Galaxy simuliert Funktionen speziell der Benutzeroberfläche One UI 5.1 als auch der Galaxy-S23-Serie allgemein (inklusive Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4).

Von links nach rechts: Klick für Klick häutet sich euer iPhone zum Galaxy-Klon. Bild-Quelle: 9to5google.com

Welche Funktionen erwarten euch? Zu den Funktionen, die sich Apple-Freunde aus dem Hause Samsung anschauen können, gehören One-UI-5.1-spezifische Funktionen - wie beispielsweise: die Fotografie-Features Nightography oder Photo Remaster . Weitere Funktionen sind beispielsweise der Gesundheits-Tracker Samsung Health , oder Samsung Switch ; mit Letzterem übertragt ihr Daten von einem Mobilteil aufs andere (Hinweis: Die Funktionen sind sozusagen Demo-Versionen, simulieren deshalb nur die Erfahrung mit einem Galaxy-S23 - soweit es die Hardware des iPhones zulässt).

Ein kurzer Hinweis: Wem es schwerfällt, im Smarthone-Dschungel die Übersicht zu behalten, dem stellen wir nachstehend zwei Versionen der hier im Artikel besprochenen Versionen der Galaxy-S23-Reihe vor.

Wie funktioniert die App? Nach der Installation legt sich die App auf den Startbildschirm eures iPhones – genauso, wie es jede andere, x-beliebige App aus dem App Store täte. Zu Beginn führt euch die App durch ein Tutorial, macht euch mit den wichtigsten Funktionen vertraut.

Übrigens: Wenn Samsung-User die App bemühen, ploppt eine Meldung auf – diese verkündet sinngemäß: Du bist bereits Samsung-ianer; du kannst diese App nicht nutzen! Und noch ein Hinweis für solche Apple-Jünger hinterhergeschoben, die mit Samsung liebäugeln: Die App reagiert deutlich langsamer, als das auf einem richtigen Galaxy-Smartphone der Fall wäre.

Und, ja, die App könnte selbst für diejenigen Apple-Fangirls und -Boys unter euch lohnen, die bereits dem ultimativen Apple-Event 2023 entgegenfibern - denn: Die WWDC steht in den Startlöchern. Kollege Patrick Schneider hat berichtet.

Verfügbarkeit & Eckdaten: Try Galaxy ist für das iPhone 7 und höher verfügbar. Die App ist über den Safari-Browser beziehbar. Veröffentlicht wurde sie bereits Ende 2022 (umfasst jetzt zusätzlich auf die neuen Samsung-Handys). Summa summarum unterstützt die App 14 verschiedene Sprachen. Zugänglich ist die App via trygalaxy.com. Guckt hierzu bei Bedarf auch in die offizielle Bekanntmachung von Samsung.

Solltet ihr iPhone-Nutzer sein: Habt ihr in die App schon selber reingeschnuppert – und wurdet von den Feature-Freuden aus dem Hause Samsung überzeugt? Oder hat euch der Kurzurlaub im Lande Samsung eher abgeschreckt – und ihr seid jetzt stärker Apple-Jünger, als jemals zuvor? Diskutiert gerne in unseren Kommentaren, welcher Smartphone-Anbieter euch persönlich überzeugt.